JAKARTA - Aktor sekaligus presenter kondang, Boy William, kembali kejutkan penggemar dengan mengunggah official trailer terbaru series The Family Season 3 melalui YouTube Channel pribadinya.

Dimulai dengan The Family Season 1 di Amerika, lanjut dengan The Family Season 2 di Taiwan, kini The Family Season 3 akan berlatar belakang di Jakarta!

Yang membuat penggemar semakin penasaran, pada official trailer The Family Season 3 kali ini, Boy William akhirnya menghadirkan penyanyi dangdut cantik yang dikabarkan menjalin hubungan spesial dengannya yaitu Ayu Ting Ting, setelah pada season 2, penyanyi asal Depok ini telah disinggung namanya oleh keluarga besar Boy.

Dalam official trailer tersebut pula, Boy William tampak memperkenalkan Ayu Ting Ting kepada sang mama serta sang oma yang dikenal sulit untuk memberikan restu kepada calon pendamping hidup cucunya tersebut.

“Yang susah mah itu, Ibu Jenderal, Oma. Dapet persetujuan Oma mah, susah,” ujar Mama Lia.

“Ngenalin orang ke Oma tuh selalu menyeramkan,” kata Boy.

“Takut aku, ah. Ngapain sih pakai ketemu Oma?” tanya Ayu pada Boy.

Meskipun sedikit gugup dan takut, Ayu yang ditemani Boy pun akhirnya bertemu dengan Oma Lazuardi.

“Ini benar-benar season yang penuh drama yang pernah ada,” ungkap Boy.

The Family Season 3 akan tayang dengan 4 episode pada 11, 13, 18, dan 20 April 2023. Buat yang penasaran dengan official trailernya, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel BW.!

