JAKARTA - Musisi Reza Arap membahas soal nasib lagu 'Glorious' dari Weird Genius feat Tiara Andini, Lyodra Ginting, dan Ziva Magnolya.

Diketahui, lagu tersebut batal dirilis bulan ini setelah Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Menurut Reza Arap, kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah Weird Genius bakal meluncurkan sendiri lagu Glorious tersebut.

"Worst casenya udah pasti akan dirilis sendiri," kata Reza Arap, dikutip dari YouTube Vindes, Senin (10/4/2023).

Walaupun begitu, sepertinya Reza belum menutup kemungkinan bahwa lagu itu tetap bisa menjadi soundtrack Piala Dunia U-20.

"Sebenarnya ada possibility bisa jadi soundtracknya piala dunia (U-20) karena piala dunia yang aslinya aja yang nyanyi K-Pop, Jung Kook," lanjut Reza Arap.

Ya, Jungkook BTS memang menjadi pengisi soundtrack Piala Dunia di Qatar 2022 lalu dengan lagu berjudul 'Dreamers'.

Meski begitu, Arap tak ingin terlalu memaksakannya. Ia memilih untuk merelakan apabila kelak Weird Genius benar-benar tak bisa merilis lagu 'Glorious'.

"Andaikata gak bisa juga (rilis sendiri), yah bad publicity is still publicity, what else?," tutur Reza Arap.*

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.