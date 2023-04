LOS ANGELES - Selebritis Hollywood, Kylie Jenner dan Timothee Chalamet bikin gempar publik. Baru-baru ini, keduanya sempat diisukan berpacaran.

Dilansir Elle, momen itu pertama kali menyebar lewat sebuah akun gosip yang belum terverifikasi. Akun tersebut memposting kiriman dari berbagai sumber yang menuduh Kylie Jenner dan Timothée Chalamet diam-diam telah bertemu satu sama lain.

Dalam unggahan itu, terlihat sebuah pesan di Instagram dari sumber tak dikenal yang mengaku melihat Kylie dan Timothee menghabiskan tahun baru bersama.

“Mereka mengabiskan waktu tahun baru bersama. Aku berharap bersama mereka,” tulis sumber tersebut, Sabtu (8/4/23).

Kemudian, beberapa sumber lainnya juga mengatakan hal serupa. Mereka turut mengonfirmasi kabar kedekatan Kylie dan bintang film "Call Me By Your Name" itu.

Kylie Jenner dan Hailey Bieber Diduga Nyinyir soal Alis Selena Gomez

“Aku mengonfirmasi juga hubungan Timothee dan Kylie,” kata sumber lain.

“Aku mengetahui hubungan mereka sejak Januari,” begitu bunyi ungkapan para sumber.

Meski kabar itu menghebohkan publik dan banyak sumber yang membenarkan, belum ada konfirmasi langsung dari pihak Timothee dan Kylie Jenner. Bahkan, keduanya sendiri tak pernah terlihat berdua di depan publik.

Kylie Jenner memang sempat dikabarkan putus dari kekasihnya, Travis Scott setelah mereka memiliki dua anak.

Sedangkan Timothee Chalamet, terakhir kali dikabarkan berkencan dengan Lily Rose Depp, putri dari Jhonny Depp. Namun, hubungan mereka juga berakhir di tengah jalan.

(CLO)

