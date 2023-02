LOS ANGELES - Ramai di media sosial terkait Kylie Jenner dan Hailey Bieber yang diduga menyindir Selena Gomez.

Sindiran itu bermula setelah Selena Gomez mengunggah Instagram story saat memperlihatkan alisnya, pada Minggu (26/2/2023).

Dalam unggahannya, Selena Gomez mengatakan tidak sengaja melakukan treatment yang membuat alisnya tampak aneh.

"Accidentally laminated my brows too much, (tak sengaja terlalu banyak melapisi alis)," tulis Selena Gomez di unggahan Instagram Story, seperti dikutip dari laman Los Angeles Times.

Setelah itu, secara kebetulan Kylie Jenner mengunggah foto dirinya yang diduga tengah menyindir Selena Gomez.

"This was an accident? (Ini gak sengaja?)," tulisnya sembari menempatkan tulisan di bagian alisnya.

Alhasil, tindakan Jenner tersebut diduga menyindir dan mengolok-olok Selana Gomez.

Tak lama, Jenner juga diduga membagikan foto FaceTime bersama dengan Hailey Bieber yang merupakan istri dari Justin Bieber, sekaligus mantan kekasih Selena Gomez.

Kylie Jenner dan Hailey Bieber kemudian membahas soal alis. Kendati begitu, Kylie langsun memberikan bantahannya.

Dirinya mengaku tak melihat postingan Selena Gomez dan tak berniat menyindirnya.

“Tidak ada kaitannya dengan Selena dan aku tidak melihat postingan alisnya! Kalian mengada-ada. Ini konyol,” ungkap Kylie Jenner di Instagram miliknya.

