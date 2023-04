SEOUL - Kim Yu Jin alias Uee dipastikan kembali berakting di layar kaca lewat drama, Hyo Shim’s Independent Life. Hal itu diumumkan KBS 2TV selaku stasiun TV yang akan menayangkan drama tersebut.

Uee berperan sebagai Lee Hyo Shim, seorang perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga setelah sang ayah menghilang. Bertahun-tahun, dia harus memenuhi kebutuhan ibu, dua kakak laki-laki, dan adiknya.

Memiliki bakat di bidang olahraga, Hyo Shim memilih menjadi personal trainer di sebuah tempat gym di kawasan Gangnam, Seoul, setelah tamat SMA. Drama ini akan menjadi proyek perdana Uee setelah bermain dalam Ghost Doctor, tahun lalu.

Sementara itu, Uee berpotensi adu akting dengan Ha Jun yang digaet untuk berperan sebagai Kang Tae Ho. “Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif,” ujar ACE FACTORY dikutip dari Soompi, pada Rabu (5/4/2023).

Karakter Kang Tae Ho digambarkan seorang direktur perencanaan sebuah perusahaan konglomerat yang tampan dan punya kemampuan mumpuni. Suatu hari, dia bertemu Lee Hyo Shim setelah terlibat dalam sebuah insiden tak terduga.

Rencananya, drama Hyo Shim’s Independent Life akan memulai debutnya di KBS 2TV setelah drama The Real Has Come menyelesaikan masa tayangnya.*

