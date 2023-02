DERETAN drama terbaik Song Hye Kyo. Aktris cantik 41 tahun itu sudah membintangi sederet drama favorit yang melambungkan namanya sejak usia 15 tahun. Drama-drama yang dibintanginya juga membuatnya meraih beberapa penghargaan bergensi.

Apa saja drama terbaik Song Hye Kyo? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Autumn in My Heart

Song Hye Kyo diketahui sudah terjun ke industri hiburan sejak tahun 1995. Namun, namanya baru mulai melejit ketika membintangi drama Korea Autumn in My Heart yang tayang pada 2000.

Drama tersebut menceritakan tentang kisah anak yang tertukar ketika lahir Bernama Eun-suh (Song Hye Kyo). Ia kemudian terlibat cinta segitiga dengan kakak serta adik tirinya. Drama yang memperoleh rating tinggi pada tahun perilisannya itu mengantarkan Song Hye Kyo meraih penghargaan kategori "Most Popular Actress" dan "Best New Actress" di Baeksang Arts Awards 2001.

2. Full House

Drama Full House juga semakin melambungkan nama Song Hye Kyo sebagai jajaran aktris yang memiliki kemampuan akting di atas rata-rata. Bahkan, Full House juga menjadi drama yang paling sering ditayangkan di Indonesia. Dalam drama tersebut Song Hye Kyo dipasangkan oleh Rain.

Drama tersebut bercerita tentang Han Ji-eun (Song Hye-kyo) dan Lee Young-jae (Rain) yang terikat hubungan pernikahan kontrak. Awalnya Ji-eun dan Lee Young-jae sering terlibat pertengkaran yang mengundang tawa penonton. Namun, lama-kelamaan mulai tumbuh perasaan cinta yang tulus antara keduanya.

3. Worlds Within

Setelah Full House, Song Hye Kyo bermain dalam drma Worlds Within bersama Hyun Bin. Drama tersebut disutradari Pyo Min Soo yang juga menyutradarai Full House. Drama ini mengisahkan rumitnya industri penyiaran, termasuk proses produksi sebuah serial yang berlangsung secara realistis dengan sedikit bumbu romantis.

Mengisahkan dua sutradara muda yang berasal dari latar belakang berbeda. Joo Joon-young (Song Hye Kyo) adalah sutradara yang berasal dari keluarga kaya raya, sedangkan Jung Ji-oh (Hyun Bin) merupakan sutradara yang miskin. Latar belakang mereka yang bertolak belakang ini pun membuat kisah cinta keduanya sempat terhalang dari restu keluarganya Joon-young. Bahkan, drama tersebut juga sempat membuat Song Hye Kyo dan Hyun Nin terlibat cinta lokasi (cinlok).

4. That Winter, the Wind Blows

Drama That Winter, the Wind Blows merupakan adaptasi dari serial Jepang berjudul I Don't Need Love, Summer. Dalam drama yang rilis pada 2013 lalu itu Song Hye Kyo beradu akting dengan Jo In-sung. Drama tersebut bercerita tentang seorang penipu bernama Oh Soo (Jo In-sung) yang mendekati gadis buta, Oh Young (Song Hye-kyo) dengan berpura-pura sebagai kakaknya.

Namun, lama-kelamaan muncul rasa bersalah dan Oh Soo mulai jatuh hati dengan Oh Young. Drama tersebut membuat Song Hye-kyo meraih penghargaan "Best Actress" dan "Ten Star Award" dalam SBS Drama Awards 2013. Padahal itu merupakan drama comeback Song Hye Kyo yang vakum 5 tahun setelah Worlds Within.

5. Descendants of the Sun





Drama Descendants of the Sun mungkin tak akan pernah dilupakan siapapun. Apalagi, drama yang paling popular sepanjang 2016 itu membuat terciptanya Song Song Couple, sebutan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki yang menjadi lawan mainnya. Bahkan, setelah drama tersebut selesai Song Song Couple akhirnya menikah meskipun pernikahan itu kandas setelah hampir 2 tahun berjalan.

Diketahui, drama tersebut bercerita tentang hubungan asmara antara kapten tentara bernama Yoo Shi-jin (Joong-ki) dengan dokter bernama Kang Mo-yun (Hye-kyo) yang bertemu di tengah bencana alam. Chemistry Song Hye-kyo dengan Song Joong-ki membuat keduanya meraih “Best Couple Award” pada APAN Star Awards 2016.

6. Now, We Are Breaking Up

Song Hye-kyo comeback dalam drama Now, We Are Breaking Up setelah 3 tahun vakum. Ia beradu akting dengan Jang Ki Young. Drama ini mengangkat kisah cinta Ha Yeong-eun (Song Hye Kyo) dan Yoon Jae-gook (Jang Ki Young) yang berlatar pada industri fashion. Romansa yang terjadi antara Ha Yeong-eun dan Yoon Jae-gook harus melalui berbagai macam rintangan.

Dalam Now, We Are Breaking Up, Song Hye-kyo berperan sebagai manajer tim desain sebuah label fesyen. Sementara itu, Jang Ki-yong berperan sebagai seorang fotografer freelance yang populer dan punya banyak kelebihan.

7. The Glory

The Glory menjadi drama Song Hye Kyo yang menarik perhatian pada pada awal 2023 ini. Apalagi, drama tersebut tentang kasus bullying yang sering terjadi di kehidupan sekolah.

Dalam drama tersebut Song Hye Kyo berperan sebagai Moon Dong-eun, korban perundungan yang berniat balas dendam pada para pengganggunya. Ketika dewasa, Dong-eun balas dendam dengan cara menjadi guru pada sekolah dari anak-anak orang yang telah melakukan membully-nya semasa sekolah. Sukses dengan season pertama, The Glory akan kembali dengan season 2 pada Maret mendatang.