JAKARTA - Erina Gudono mengungkapkan kesan pertamanya menjalani ibadah puasa pertama sebagai seorang istri Kaesang Pangarep.

Hal itu ia ceritakan saat salah satu netizen bertanya mengenai bagaimana jalani puasa bareng suami, lewat fitur tanya jawab di Instagram Story.

"Mba Erin gimana puasa bareng suami," tanya seorang netizen kepada Erina Gudono.

Erina mengaku senang bisa berpuasa dengan status barunya itu. Namun tak bisa dipungkiri perempuan 26 tahun masih merasa tak menyangka.

"Seneng banget tapi nggak nyangka aja," jawab Erina Gudono di Instagram Story pribadinya, dikutip Minggu (2/4/2023).

"Tahun lalu puasa masih pacaran terus mas Kaesang bilang 'Tahun ini terakhir Ramadhan dan Ied sebagai pacar ya tahun depan udah suami istri," sambungnya.

Kala itu, Erina menganggap ucapan sang suami hanyalah candaan belaka. Pasalnya menikah itu masih belum terpikirkan oleh Erina Gudono.

"Aku jawab 'Iya' tapi dalam hati 'masa sih ngga deh kayaknya menikah masih jauh banget lah buat aku'," terang Erina Gudono.

Akan tetapi kini Erina Gudono telah resmi menjadi istri Kaesang Pangarep anak bungsu Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana. Ia pun sangat menikmati setiap momen.

Apalagi ketika memasak untuk sahur dan menyiapkan makanan untuk buka puasa. "But here we are. Tapi intinya seru! Part masak nyiapin sahur siapin buka dll gitu," ungkap Erina Gudono.

Selain itu, momen paling berharga yang ia alami pasca menikah adalah ia bisa melaksanakan ibadah bersama sang suami.

"Tapi paling menyenangkan itu bisa ibadah berdua, shalat jamaah tiap hari, mendoakan yang sama, itu bener-bener bikin bersyukur banget." Tutup Erina Gudono.

Sebagai informasi Erina Gudono dan Kaesang Pangarep menikah pada 10 November 2022 di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

Sementara resepsi pernikahan digelar di Pendopo Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah pada Minggu, 11 Desember 2022.