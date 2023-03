JAKARTA - Anneth Delliecia merupakan penyanyi cantik kelahiran tahun 2005. Walaupun masih muda, ia telah menciptakan karya-karya hebat yang dipuji berbagai penikmat musik di Indonesia. Anneth pun mulai dikenal sejak menjuarai ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior Season 3.

Selain aktif di bidang musik, Anneth seringkali membagikan keseruannya dengan penggemar melalui video YouTube. Ia suka membuat vlog, video main game, keadaan di belakang panggung, podcast, dan lainnya.

Melalui video terbaru yang diunggah kali ini, Anneth menghadirkan sebuah program baru yang ia namai dengan “Obrol-Ann Dunia Remaja” atau Ngobrol Bareng Anneth Tentang Dunia Remaja.

Terdapat 3 segmen yang sangat fresh pada program baru kali ini, dimulai dari Q&A dengan pertanyaan dari netizen, memberikan rekomendasi lagu, memberikan rekomendasi film, hingga ramalan zodiak!

Pada segmen Q&A kali ini, Anneth menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke dalam kolom komentar. Salah satu pertanyaan yang ia jawab adalah mengenai seseorang yang masih trauma akan masa lalu padahal ada seseorang yang mencoba mendekati.

Meskipun mengaku bahwa dirinya belum pernah mengalami kondisi seperti itu, namun Anneth memberikan opini serta pendapat pribadinya.

“Menurut Anneth, obat terbaik itu adalah waktu. Itu bener banget. Biarkan waktu yang akan menjawab gitu. Biarkan waktu yang akan memberi apa sih yang kita pertanyakan. Dan pastinya harus dibawa dalam doa. Bahwa tuhan semesta alam pasti akan menolong saat kita memohon pertolongannya,” ujar Anneth.

Ia juga menambahkan bahwa pada saat hati seseorang sudah mulai tersentuh pada seseorang yang datang, maka luka itu artinya sudah semakin sembuh.

“Tapi ini opini aku aja ya, kak, ya. Aku belum pernah sebenernya ngalamin kejadian kayak gini. Jadi belum pernah ngerasain,” kata Anneth.

Pada segmen kedua, Anneth membagikan 10 top chart rekomendasi lagu yang sedang ia nikmati minggu ini. Dimulai dari peringkat 10 sampai peringkat 1 yaitu ‘Die For You’ dari The Weekend, ‘Pano’ dari Zack Tabudlo, ‘Muak’ dari Aruma, ‘La Bachata’ dari Manuel Turizo, ‘I Ain’t Worried’ dari One Republic, ‘Bohongi Hati’ dari Mahalini, ‘If It Is You’ dari Jung Seung Hwan, ‘Januari’ dari Anneth X The Bakuucakar, dan ‘Sial’ dari Mahalini.

“Tiap denger lagu ini (Bohongi Hati) tuh nangis. Bener-bener nangis. Kalo kalian liat mataku bengkak pagi-pagi, kalian tahu kenapa? Karena malamnya aku nangisin lagu ini (Bohongi Hati),” ungkap Anneth. Pada segmen ketiga, Anneth membagikan rekomendasi film atau series terbaru yang menurutnya bagus untuk ditonton, antara lain drama Korea berjudul ‘True Beauty’, kemudian film ‘Yes Day’, serta film berjudul ‘True Spirit’. Nah, di segmen keempat, Anneth membahas mengenai ramalan zodiak, lho. Buat yang penasaran, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Anneth Delliecia, ya!

