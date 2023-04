JAKARTA – Natasha Wilona memang sosok artis yang lebih sering menghabiskan waktunya bersama keluarga. Hal tersebut bisa dilihat dalam media sosialnya, terutama Instagram.

Diketahui, Natasha Wilona merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Dirinya memiliki satu orang kakak perempuan bernama Claresta Frederica. Selain sang mama, Theresia, Natasha Wilona juga sering ditemani sang kakak di berbagai kesempatan.

Meski jarang diketahui, sosok Claresta cukup sering nongol di media sosial Natasha Wilona. Bahkan, pada 2020 lalu, keduanya sempat membintangi sinetron yang sama berjudul “Anak Band”.

Berikut ini kumpulan potret Natasha Wilon bersama Claresta Frederica.

1. Masa Kecil





Natasha Wilona pernah mengunggah potret keduanya saat masih kecil. Dalam foto, Natasha dan Claresta tampak menggemaskan dengan balutan baju merah khas Imlek. Tampak Claresta yang lebih tinggi sedang menatap ke kamera, sedangkan Natasha Wilona mungil terlihat malu-malu di sebelahnya.

Natasha Wilona pernah mengungkapkan bahwa dirinya sangat bersyukur menjadi adik Claresta. “Intinya, jadi adik kamu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Aku sangat bersyukur memiliki kamu di hidup aku. For better, for worse, I got you,” tulis Natasha Wilona di Instagram pada 24 Juni 2021 lalu.

2. Kompak dengan Mama

Seringkali Natasha Wilona juga membagikan potretnya bersama sang mama dan Claresta. Terlihat dalam protret bahwa keduanya cukup kompak menjaga sang mama. Bahkan, di momen spesial seperti ulang tahun juga mereka bersama-sama merayakannya. BACA JUGA: 8 Artis Indonesia yang Pernah Dicap Kena Star Syndrome 3. Beda Style

Claresta memiliki style yang berbeda dengan Natasha Wilona. Sang kakak terkesan lebih tomboy, sedangkan Natasha Wilona selalu menampilkan sisi feminimnya. Meski begitu, mereka cukup kompak dalam berpose. Terlihat dalam satu foto ketika keduanya duduk bersama dengan pemandangan gedung tinggi sebagai latar. Claresta dan Natasha Wilona sama-sama menyilangkan kaki mereka.

