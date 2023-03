ARTIS cantik Indonesia asal Semarang yang perlu Anda ketahui. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak.

Dari sekian banyak penduduk Semarang, rupanya ada beberapa yang meniti karier di dunia hiburan Tanah Air. Bahkan, beberapa di antara mereka namanya tak asing lagi di telinga.

Siapa saja mereka? Dilansir dari berbagai sumber, berikut 10 artis cantik Indonesia asal Semarang.

1. Paula Verhoeven

Istri dari Baim Wong ini tak hanya memiliki darah Belanda yang diturunkan dari sang ayah saja, Paula Verhoeven juga memiliki darah Semarang yang diturunkan dari sang ibu. Paula sendiri lahir di Semarang, 18 September 1987.

Sebelum aktif di dunia YouTube bersama sang suami, karier model Paula juga tak main-main. Ia pernah memenangkan pemilihan Next Face Asia 2012 dan pernah berkarier di Singapura hingga ke Milan.

2. Aghniny Haque

Selanjutnya ada pemeran Ayu di film KKN di Desa Penari. Aghniny Haque lahir di Semarang, 8 Maret 1997.

Ia pertama kali dikenal sebagai atlet Taekwondo, namun Aghniny kemudian banting setir dengan mencoba peruntungan di dunia akting. Sebelumnya, dia pernah menjadi bagian dari film Wiro Sableng, Wedding Agreement, Habibie dan Ainun 3, dan lain-lain.

3. Asty Ananta

Kemudian ada Asty Ananta yang juga kelahiran Semarang pada 19 Juli 1984. Asty Ananta sendiri sudah cukup lama malang melintang sebagai artis dan juga presenter di Indonesia.

4. Anindya Kusuma Putri

Anindya Kusuma Putri dikenal sebagai artis dan juga model yang dikenal sebagai pembawa acara di salah satu program petualangan di televisi swasta. Anindya sendiri lahir di Semarang, 19 Juli 1984.

5. Jihane Almira

Jihane Almira merupakan salah satu artis yang sebelumnya pernah mengikuti kontes Miss Indonesia. Kala itu Jihane Almira mengikuti kontes tersebut pada 2020 untuk mewakili Jawa Tengah. Wanita keturunan Lebanon ini rupanya berasal dari Semarang.

Tak hanya menjadi model, Jihane Almira juga beberapa kali pernah membintangi sebuah film seperti Mendadak Kaya, Ayat-Ayat Cinta 2, dan lain-lain.

6. Sonia Natalia

Wota tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok Sonia Natalia. Sonia merupakan salah satu anggota JKT 48 generasi pertama yang berasal dari Semarang.

7. Stella Cornelia

Tak hanya Sonia Natalia, anggota JKT 48 lainnya yang berasal dari Semarang juga ada Stella Cornelia. Ia juga sempat menjajal dunia seni peran dengan berakting di serial Bima Satria Garuda.

8. Gita Sinaga

Pemeran film Pacar Pilihan ini juga berasal dari Semarang. Ia memulai kariernya di dunia entertaiment sejak usia 11 tahun dan telah membintangi banyak judul FTV. Pada 2009 lalu, Gita Sinaga berhasil memenangkan penghargaan acara selebriti bertajuk Super Mama di salah satu stasiun televisi.

9. Ine Febriyanti

Ine Febriyanti lahir di Semarang, 18 Februari 1976. Ia merupakan pemain film, teater, dan juga sutradara yang sebelumnya berkarier sebagai seorang model.

Ine sendiri tercatat pernah membintangi sejumlah judul film, seperti Beth, Bumi Manusia, If This Is My Story, dan lain-lain.

10. Lia Ananta

Yang terakhir adalah Lia Ananta, adik dari Asty Ananta. Lia tentunya memiliki paras ayu yang tak kalah dari sang kakak. Wajah cantiknya pernah menghiasi layar kaca dengan membintangi sejumlah judul sinetron.