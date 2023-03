ARTIS asli asal Malang yang terkenal di Industri tanah air. Malang tidak hanya terkenal sebagai Kota Apel, tetapi juga terkenal sebagai kota yang telah melahirkan banyak orang sukses.

Dari banyaknya artis terkenal di Indonesia, siapa saja yang berasal dari Malang? Berikut 10 artis asli asal Malang melansir dari berbagai sumber pada, Selasa (28/03/23).

1. Bayu Skak

Artis, komedian, sekaligus YouTuber Bayu Skak asli asal Malang. Pria kelahiran 13 November 1993 ini terkenal dengan logat Jawa Timurnya yang khas. Melalui akun YouTubenya, Bayu Skak membuat video tentang tanah kelahirannya berjudul “Malang City” pada, Rabu (30/04/14).

“Peaceful and comfortable, that's what you’ll feel when you are home.” ujar Bayu Skak.

2. Yuki Kato

Meski memiliki darah Jepang dari sang ayah nyatanya Yuki Kato merupakan artis asal Malang. Wanita dengan nama lengkap Yuki Anggraini Kato ini lahir di Malang pada 2 April 1995.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Keisya Levronka Keisya Levronka mengawali kariernya dengan mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol pada 2019-2020. Keisya Levronka merupakan penyanyi muda berbakat kelahiran Malang tanggal 2 Februari 2003. “Jadi aku itu lahir dan besar di Malang. Aku berasal dari Jawa Timur. Menurutku Jawa Timur lebih kasar bahasanya.” ujar Keisya melalui kanal Youtubenya pada, Minggu (06/03/22). 4. Tarzan Pelawak jebolan Srimulat, Tarzan, merupakan orang asli Malang. Sejak tahun 1982, Tarzan sudah aktif membintangi film tanah air seperti Untung Ada Saya. 5. Franda Nama Franda Stefanus terkenal sebagai pembawa acara olahraga tahun 2000 an. Ibu dari satu anak ini lahir di Malang pada 8 Februari 1987. Melalui akun YouTube Samuel Franda Vlog, Franda memperlihatkan keahlian bahasa Jawa Malangnya. “Sampean iki wong Malang?” ujar Cak Dave alias Londo Kampung pada, Senin (13/01/20) “Iyo.” jawab Franda. 6. Ririn Dwi Ariyanti Wajah cantik Ririn Dwi Ariyanti tentunya sudah tidak asing di industri perfilman tanah air. Ririn Dwi Ariyanti adala artis asli asal Malang yang lahir pada 6 November 1985 ini. Wanita cantik ini sudah membintangi banyak film dan sinetron Tanah Air. 7. Krisdayanti Diva Indonesia, Krisdayanti, ternyata merupakan wanita kelahiran Malang. Hal itu terbukti saat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pulang kampung ke rumah Krisdayanti yang ada di Malang. “Aku dan istriku menikmati alam sambil honeymoon di kampung halaman mimi Krisdayanti. Dan kali ini aku masih diajak sama pasangan crazy rich Malang, Mas Gilang dan Mbak Sandy.” ujar Atta melalui chanel Youtube AH pada, Sabtu (12/06/21). 8. Topan Selain Tarzan, anggota Srimulat lainnya yang berasal dari Malang adalah Topan. Komedian kelahiran Malang, 12 April 1956 ini kerap muncul dalam acara Ketoprak Humor. 9. Andhika Pratama Meski memiliki wajah bule nyatanya Andhika Pratama lahir di Malang, 11 November 1986. Melalui akun Youtubenya Ussy Andhika Official pada, Rabu (01/01/20) Andhika Pratama melakukan room tour rumahnya di Malang. “Inilah rumah masa kecilku dari kelas satu SD. Saksikan keseruan kita di Malang.” ujar Andhika. 10. Meychan Berikutnya ada Meychan seorang penyanyi yang lahir di Malang pada 14 Mei 1986. Meychan yang memiliki nama asli Dita Anggraeni merupakan rekan duet Maia Estianty pada tahun 2007.

Sebelumnya 1 4 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.