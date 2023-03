JAKARTA - Natasha Wilona ternyata bersahabat dengan mantan tunangan Boy Willam, Karen Vendela.

Hal itu terungkap saat Boy William hadir sebagai bintang tamu konten Youtubenya I Will Network, Rabu (29/3/2023).

Diketahui, Karen Vendela yang merupakan mantan tunangan Boy William kini sudah memiliki pacar baru.

Boy William pun langsung kepo pada Natasha Wilona terkait sosok pria yang kini mendampingi wanita yang pernah dipacarinya selama 5 tahun itu.

"Aku gak boleh komen karena aku kenal, jadi Boy aja yang komen," ujar Wilona.

"Gimana Wilo?," tanya Boy Wiliam.

"Aku kan tahu, kenal banget semuanya, jadi aku gak boleh komen, kali ini host diam," kata Wilona.

Tak berhenti, Boy William kemudian bertanya apakah Wilona kenal dengan sosok pria tersebut.

"Iya dong, aku kenal baik," jawab Wilona sambil tersenyum pada Boy William.

"Enggak apa-apa, yang penting dia happy sekarang," ungkap Boy William.

Follow Berita Okezone di Google News

Setelah itu, Natasha Wilona langsung menghubungi Karen melalui sambungan telepon dan langsung memberikannya pada Boy William.

Karen sempat kaget saat tahu Boy sedang bersama Wilona. Keduanya lalu berbincang berdua melalui video call.

"Anyway congratulation, I hope you are happy. Are you happy? Very Happy?," tanya Boy pada Karen.

"Verry happy," tegas Karen.

"Yaudah that's good. Yang penting happy, in life we gotta move on rigaht?," ucap Boy lagi.

"Iya, move on to the new chapter, the better chapter," kata Karen.

Keduanya pun mengakhiri perbincangan itu dengan tos.

Boy William kemudian menegaskan bahwa hubungannya dengan Karen masih terjalin cukup baik.*