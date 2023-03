JAKARTA - Hubungan Boy William dan Karen Vendela telah kandas. Walau begitu, jalinan pertemanan mereka masih tetap baik-baik saja.

Terbukti, dalam YouTube iWill Network, Boy tampak tenang ketika melakukan sambungan video call dengan sang mantan kekasih. Boy juga sempat membahas soal Karen yang kini sudah memiliki kekasih baru.

"Anyway congratulations, i hope you're happy (selamat, aku berharap kamu bahagia)" kata Boy William, dikutip pada Kamis (30/3/2023).

Karen tersenyum dan sedikit tertawa mendengar ucapan selamat dari Boy William. Seakan kurang puas, Boy pun menanyakan lagi kepada Karen apakah mantan kekasihnya itu bahagia dengan situasi saat ini.

"Are you happy? (apakah kamu bahagia)" tanya Boy William

"Yes im happy (iya akuu bahagia)" jelas Karen.

Follow Berita Okezone di Google News

Dengan senyuman tulus, Boy pun terlihat lega lantaran Karen sudah bahagia bersama kekasih baru. Bagi host Indonesian Idol itu, hidup memang harus terus berjalan.

"Ya udah itu bagus, yang penting kan bahagia. In life we gotta move on (dalam hidup, kita harus berjalan terus)" ucap Boy William.

Karen Vendela lalu sepakat pada ucapan pria yang pernah hampir menjadi suaminya tersebut.

"Iya, move on to the new chapter, a better chapter (berjalan ke bagian baru, bagian yang lebih baik)" tuturnya.

Boy William dan Karen Vendela sempat menjalin hubungan asmara lima tahun lamanya. Kedua juga berencana untuk menikah pada tahun 2020 namun terkendala Covid-19.

Hingga pada akhirnya, pernikahan benar-benar gagal terlaksana karena hubungan Boy dan Karen harus kandas di tahun 2022.