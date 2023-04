SEOUL – Deretan lima artis cantik Korea ini sudah tak diragukan lagi kemampuan aktingnya. Bahkan, tim produksi harus merogoh kocek yang dalam demi menggaet mereka yang dikenal dengan harga yang tak murah.

Siapa saja artis cantik Korea yang memiliki bayaran mahal? Berikut ini ulasan Okezone, dikutip dari berebagai sumber.

Jun Ji Hyun

Aktris senior Jun Ji Hyun masih menjadi artis dengan bayaran termahal 2023. Bahkan, Jun Ji Hyun memiliki kekayaan bersih sebesar 38 juta dolar (Rp574 miliar). Diketahui, Jun Ji Hyun memang kerap muncul di berbagai drama dan film populer seperti “My Love From the Star”, “My Sassy Girl”, “The Thieves”, dan masih banyak lagi.

Menurut laporan, dia bisa menerima 100 ribu dolar (Rp1,5 miliar) per episode di beberapa proyek yang menampilkan kemampuan aktingnya.

Song Hye Kyo





Selain dikenal sebagai artis cantik yang awet muda, Song Hye Kyo juga memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Aktingnya yang begitu natural membuat drama-drama yang dimainkannya mencetak kesuksesan, seperti “Full House”, “That Winter, the Wind Blows”, “Descendants of The Sun (DOTS), hingga yang terbaru “The Glory”.

Diketahui, Song Hye Kyo diketahui memiliki kekayaan sebesar 35 juta dollar (Rp529 miliar). Sementara untuk bayarannya, aktris 41 tahun itu menerima 800 ribu dolar (Rp12 miliar) per episode.

Gong Hyo Jin





Gong Hyo Jin selalu sukses memainkan karakter di setiap dramanya. Bahkan, ia dijuluki ‘Queen of Ratings’ lantaran drama yang dibintanginya selalu mencetak rating tinggi.

Sebut saja drama “Pasta”, “It’s Okay That’s Love”, hingga “When Camellia Blooms” yang mendapat kepopuleran. Diketahui, aktris 42 tahun itu mendapatkan bayaran 40 ribu dolar (Rp605 juta) per episode.

Park Bo Young





Tak kalah dengan yang senior, aktris muda Park Bo Young juga dikenal selalu sukses dalam membintangi drama. Hal itu dibuktikan dengan drama yang dimainkannya mulai dari “Strong Woman Do Bong Soon”, “Abyss”, “Doom at Your Service”, dan masih banyak lagi.

Diketahui, aktris 33 tahun itu memiliki kekayaan bersih 20 juta dolar (Rp302 miliar). Park Bo Young juga telah mengantongi banyak penghargaan untuk setiap peran yang dimainkannya.

Shin Min Ah





Shin Min Ah juga selalu mencetak kesuksesan dengan drama-drama yang dimainkannya. Mulai dari “Oh My Venus”, “Hometown Cha-Cha-Cha”, hingga yang terbaru “Our Blues”.

Diketahui, untuk drama “Hometown Cha-Cha-Cha, Shin Min Ah mendapatkan bayaran 35 ribu dolar (Rp530 juta) per episode. Selain itu, drama populernya seperti “Tomorrow With You” dan “My Girlfriend is a Gumiho”, juga masih sering ditayangkan.