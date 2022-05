SEOUL - Jun Ji Hyun resmi mengakhiri kerjasamanya dengan Culture Warehouse, agensi yang menaunginya selama 10 tahun terakhir. Di saat bersamaan, Kim Seon Jung juga mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO agensi tersebut.Â

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari agensi tersebut terkait mundurnya sang aktris. Pun tak diketahui persis apakah Jun Ji Hyun akan pindah ke agensi baru atau mendirikan agensi sendiri bersama Kim Seon Jung.Â

Jun Ji Hyun melambung sebagai aktris papan atas Korea Selatan setelah membintangi film komedi romantis My Sassy Girl, pada 2001. Dari satu proyek, dia kemudian membintangi sederet film populer, seperti Il Mare (2000), Windstruck (2004), The Thieves (2012), dan Assassination (2015).Â

Selain layar lebar, ibu dua anak itu juga menuai sukses di layar kaca dengan membintangi My Love from the Star (2013–2014), The Legend of the Blue Sea (2016–2017), Kingdom (2020), dan Jirisan (2021).Â

Popularitas Jun Ji Hyun bahkan mencatatkannya sebagai aktris drama termahal di Korea Selatan. Pada 1 Desember 2021, Chosun melaporkan, sang aktris menerima honor KRW200 juta (Rp2,44 miliar) per episode. Gaji yang sama juga diterima oleh Song Hye Kyo.*

(SIS)