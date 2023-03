JAKARTA - Artis Tasya Kamila kembali menjalani operasi imbas dari jahitan caesarnya sobek pasca melahirkan anak keduanya. Tindakan operasi itu dilakukan pada hari ini, Rabu (29/3/2023).

Melalui Instagram Story miliknya, Tasya memperlihatkan dirinya yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit dan hendak masuk ruang operasi.

"Here we go again," tulis Tasya Kamila sambil tersenyum, Rabu (29/3/2023).

Tak pula istri Randi Bachtiar itu memohon doa untuk kelancaran selama proses operasi.

"Bismillah." tambah Tasya Kamila.

Di unggahan sebelumnya, Tasya mengaku masih bekerja dan kondisinya masih dalam keadaan baik-baik saja.

"Terima kasih buat temen-temen semua buat doanya.. Makasih buat perhatiannya, keadaan aku masih baik-baik aja nggak yang terkapar di RS," ujar Tasya Kamila.

"Ini aku hari ini, udah 2 hari aku masih bisa shooting standby dari jam 6 pagi. Alhamdulillah," sambungnya. Ibu dua anak ini mengatakan jika dirinya tidak terlalu merasakan sakit yang berlebih, hanya ngilu-ngilu sedikit. Bahkan Tasya bersikap profesional di tengah rasa ngilu itu ia tetap menyelesaikan pekerjaan dengan beberapa client. "Operasi dilakukan hari Rabu juga karena aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dulu yang benar-benar nggak bisa ditunda," tutur Tasya Kamila. Sementara itu, sang suami Randi Bachtiar rela pulang dari Amerika Serikat ke Indonesia, demi bisa hadir di samping sang istri ketika operasi.

