SEOUL - BLACKPINK dikabarkan akan duet dengan Lady Gaga dalam acara kepresidenan. Setelah kabar tersebut merebak, YG Entertainment pun buka suara.

Agensi yang menangungi Jisoo, Rose, Jennie, dan Lisa itu membenarkan bahwa BLACKPINK memang telah mendapatkan tawaran untuk tampil dengan Lady Gaga.

Namun, pihak BLACKPINK masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Apalagi diketahui, saat ini BLACKPINK sedang disibukkan dengan tur dunia 'BORN PINK'.

“BLACKPINK telah ditawari untuk tampil bersama Lady Gaga dalam rangka memperingati kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol ke Amerika Serikat. Kami sedang mempertimbangkan [tawaran],” jelas YG Entertainment.

Sementara itu diketahui, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat pada bulan April.

Sedangkan bulan tersebut BLACKPINK harus tampil di Stadion Foro Sol di Mexico City pada 26 April, hari yang sama akan diadakan makan malam kenegaraan antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden AS Joe Biden.

BACA JUGA: Yoo Ah In Minta Maaf di Depan Publik setelah Tersandung Kasus Narkoba

Sebelumnya di tahun 2020, BLACKPINK sempat berkolaborasi dengan Lady Gaga di lagu "Sour Candy", yang termasuk dalam album keenam Lady Gaga "Chromatica". Lagu ini memulai debutnya di UK Official Singles Chart di No. 17, mengambil posisi No. 33 di Billboard's Hot 100, No. 25 di U.S. Billboard Digital Song Sales Chart, dan No. 2 di chart Spotify Global Top 50.*

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Sebelumnya 1 1 Ngaku Sa...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.