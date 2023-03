LOS ANGELES – Rumah produksi Saban Entertainment memiliki serial terkenal pada masa awal tahun 2000-an, tidak hanya terkenal di negaranya namun di tanah air juga sangat terkenal karena sempat ditayangkan di stasiun televisi Indonesia. Setelah kesuksesan pada serialnya, Saban Entertainment memulai memasuki layar lebar untuk film Mighty Morphin Power Rangers: The Movie.

Dalam serialnya, Power Rangers menghadapi banyak musuhnya, tetapi dibalik semua musuhnya, mereka mempunyai musuh utama bernama Lord Zedd dan Rita Repulsa.

Dilansir The Hollywood Reporter, mereka kembali lagi untuk menjadi pahlawan yang dibutuhkan dunia. Spesial peringatan merayakan ke-30 tahun ini dengan terinspirasi oleh kata-kata legendaris yaitu, Once a Ranger, Always a Ranger, yang berarti begitu anda menjadi bagian dari keluarga Ranger, anda akan selalu menjadi Ranger.

Setelah 30 tahun berlalu melihat mereka beraksi, Netflix baru-baru ini merilis trailer film Power Rangers berjudul Once and Always pada (22/3/2023). Di film ini Rangers dipertemukan dengan Rita Repulsa dan harus menghadapinya, pada trailer, penonton diperlihatkan dia yang muncul menggunakan tubuh robotnya.

Rita Repulsa mempunyai rencana untuk melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk mengalahkan para Rangers sebelum mereka menjadi kuat. Karena ancaman itulah Rangers biru dan Rangers hitam bersatu dengan Rangers lainnya untuk menghentikan Rita Repulsa. Dan pada trailer yang dirilis Netflix itu juga menampilkan karakter Minh (Charlie Kersh). Minh merupakan putri dari Trini Kwan, Rangers kuning yang dikonfirmasi telah dibunuh oleh Rita Repulsa. Di detik-detik trailer terakhir, kita juga bisa melihat aksi dari Zord dan Megazords yang membuat penggemarnya tidak sabar untuk menonton serial terbaru ini. Kita pun bisa melihat banyak aksi yang ikonik ditampilkan pada trailer tersebut, Command Center, Alpha juga dimunculkan dalam cuplikan serial Rangers kali ini. Para penggemar yang ingin menonton Power Rangers: Once & Always, akan segera tayang di layanan streaming Netflix pada (19/4/2023).

