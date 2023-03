JAKARTA - Nicholas Saputra memang menjadi sosok aktor yang begitu dikenal tanpa harus mengumbar kehidupan pribadinya.

Bahkan hingga kini, tak ada yang tahu sedikit pun tentang kisah asmaranya lantaran sang aktor begitu menutup rapat-rapat ranah privasi.

Kini, aktor 39 tahun itu mengungkapkan caranya bisa hidup tenang tanpa diusik ranah pribadinya, yakni berani mengatakan 'tidak'.

"Dari situ (mengatakan tidak) sebetulnya kita balance atau menyeimbangkan hidup kita. Dari dulu orang di industri entertainment atau hiburan mudah sekali terseret arus karena selalu mengatakan ya pada setiap tuntutan," kata Nicholas Saputra, dikutip dari YouTube CXO Media, Senin (27/3/2023).

Nicholas Saputra memang cukup katam dalam industri hiburan lantaran sudah berkarier sejak umurnya 18 tahun.

Bahkan, namanya mulai tenar dan dikenal orang setelah membintangi Film 'Ada Apa dengan Cinta'.

"Saya punya kesempatan mengenali pola ini saat masih muda, film pertama saya begitu populer, lumayan besar impact-nya terhadap hidup saya, saya belajar cukup dini untuk mengenali oh in yang bisa dialami seseorang ketika populer," lanjut Nicholas Saputra.

Follow Berita Okezone di Google News

Dari sana, perlahan demi perlahan Nicholas Saputra pun semakin berani untuk mengatakan 'tidak'. Perilaku ini bukan hanya menjaga privasinya sendiri, melainkan orang-orang terdekatnya.

Seperti diketahui, terkadang privasi seorang artis akan diusik tak hanya secara personal tetapi juga orang-orang sekitar.

"Kadang kalau kita melindungi privasi diri, kita melindungi privasi banyak orang, kadang orang juga kurang mengerti, Tapi by saying no i actually protecting you," tutur Nicholas Saputra.

Selama bertahun-tahun Nicholas Saputra berusaha konsisten akan hal tersebut. Walaupun, pernah ada pikiran bahwa dirinya egois, namun segera ditepis jauh-jauh oleh Nicholas.

Nicholas Saputra yakin betul, apa yang dia lakukan semata-mata untuk melindungi diri.

"Saya cepat runtuhkan ide itu, karena saya sebenarnya tidak egois, saya sedang memprotect diri saya, teman saya," katanya.