BIODATA dan agama Nicholas Saputra memang menarik untuk dibahas. Aktor ganteng satu ini sudah tidak asing di dunia hiburan Tanah Air, wajahnya kerap kali malang-melintang di layar film Indonesia.

Memiliki paras yang ganteng, tak heran membuat banyak wanita yang menyukainya. Terlebih, Nicholas aktor yang sangat jarang mengekspos kehidupan pribadinya.

Alhasil, citra misterius pria berdarah Jerman ini kerap membuat siapapun penasaran. Membayar rasa penasaran itu, berikut ini biodata dan agama Nicholas Saputra.

Biodata dan Agama Nicholas Saputra. (Foto: Nicholas Saputra/Okezone)

Karier Nicholas Saputra

Sebelum menjadi aktor, Nicholas Saputra menjadi model peragaan busana karya desainer Samuel Wattimena. Pria yang kini berusia 38 tahun itu mengungkapkan kecintaannya akan seni peran sudah berlangsung sejak lama, dari situ ia kerap mengikuti casting.

Pria kelahiran 24 Februari 1984 ini mengawali debut dunia hiburan pada 2002. Namanya mulai dikenal setelah membintangi film Ada Apa dengan Cinta bersama Dian Sastrowardoyo.

Setelah debut film pertamanya itu, makin banyak tawaran layar lebar yang mendatanginya. Nicholas pun diketahui banyak membintangi film, seperti Biola Tak Berdawai (2003), Janji Joni (2005), Gie (2005), 3 Hari Untuk Selamanya (2007), Cinta Setaman (2007), 3 doa 3 Cinta (2008), Drupadi (2008), Sarinah (2011), Kebun Binatang (2012), Kita Versus Korupsi (2012), What They Don't Talk About When They Talk About Love (2013), Cinta Dari Wamena (2013), Pendekar Tongkat Emas (2013), dan Ada Apa Dengan Cinta? (2014).

Aktor satu ini termasuk aktor papan atas yang kepopulerannya tak pernah luntur. Setelah rilis film Ada Apa Dengan Cinta? 2 (2016) ia tetap eksis di layar lebar dengan menjadi bintang di film Aruna dan Lidahnya (2018), Sri Asih (2020), dan yang terbaru Sayap-sayap Patah (2022).

Tak hanya menjadi bintang film, rupanya Nicholas juga pernah menjadi bintang video klip beberapa lagu penyanyi papan atas. Seperti; Kali Kedua dari Raisa, Ijinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals, dan yang terbaru Adu Rayu dari Glenn Fredly feat Tulus. Ternyata kecintaannya terhadap film tak hanya ia tuangkan di depan layar, Nicholas pun diketahui memiliki karya film dokumenter berjudul Semesta. Aktor yang lahir di Jakarta ini pun berhasil memenangkan beberapa penghargaan, antara lain di Festival Film Bandung, Indonesian Movie Actors Awards, MTV Indonesia Movie Awards, dan Festival Film Indonesia. Biodata dan Agama Nicholas Saputra. (Foto: Nicholas Saputra/Instagram/@nicholassaputra) Biodata dan Agama Nicholas Saputra Nama Lengkap : Nicholas Schubring Saputra Nama Lain : Nicholas Saputra Tempat Lahir : Jakarta Tanggal Lahir : 24 Februari 1984 Umur : 38 tahun Almamater : Fakultas Teknik Universitas Indonesia Pekerjaan : Aktor, aktivis, model Tahun aktif : 2002 - sekarang Orang tua : Horst Schubring Agama : Islam