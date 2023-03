JAKARTA - Petualangan cinta model Emily Ratajkowski nampaknya masih belum berakhir usai resmi menyandang status janda. Bermula dari Brad Pitt, Pete Davidson, DJ Orazio Rispo, hingga Eric André, kini giliran penyanyi Harry Styles yang masuk ke dalam pusaran nama-nama lelaki yang terjerat pesona supermodel 31 tahun itu.

Tak sekadar pertemuan biasa, Harry Styles dan Emily Ratajkowski terlihat bercumbu di jalan-jalan Tokyo awal pekan ini. Bahkan, keduanya bermesraan dengan santainya, tanpa menghiraukan bahwa sedang berada di tempat umum.

Mantan istri Sebastian Bear-McClard itu terlihat membelai pipi Styles saat mereka melakukan French-kiss saat malam hari di Jepang, di mana mantan personel One Direction itu baru-baru ini menggelar konser back-to-back di Ariake Arena sebagai bagian dari Love on Tour-nya.

Penyanyi 29 tahun itu mengenakan jas dan celana hitam dan rambutnya diikat setengah ekor kuda, sementara Ratajkowski mengenakan jaket merah muda di atas crop top dan rok hitam panjang

Sampai saat ini, masih belum ada konfirmasi dari keduanya mengenai rumor kedekatan mereka hingga kepergok bermesraan.

Penyanyi "As It Was" itu memang diketahui sedang tidak menjalin hubungan dengan wanita manapun setelah sebelumnya berkencan dengan sutradara dan lawan mainnya di "Don't Worry Darling", Olivia Wilde

Styles dan Wilde memutuskan mengakhiri hubungan setelah hampir dua tahun bersama. Kandasnya hubungan ini disinyalir karena hubungan jarak jauh yang harus dijalani keduanya.

Mengingat Harry Styles harus menjalani tur di berbagai dunia sedangkan Olivia juga memiliki kesibukan dalam pekerjaannya serta harus mengurus anak-anaknya.

Melihat situasi itu, keputusan untuk mengakhiri hubungan dirasa menjadi jalan keluar terbaik. Sumber lain membeberkan bahwa Harry dan Olivia berpisah saat Harry harus memulai tur Amerika Selatannya sedangkan Olivia pergi ke London untuk mengerjakan sebuah film dokumenter. Jika benar mereka berkencan, Harry Styles menambah daftar panjang lelaki yang terjerat dalam cinta sesaat Emily Ratajkowski. Sebelumnya Brad Pitt, lalu beralih ke sosok pria yang disebut-sebut pelabuhan terakhirnya karena menjalin hubungan yang cukup serius, Pete Davidson. Kemudian, ternyata hubungannya dan komedian itu pun resmi kandas dan ibu satu anak itu malah tertangkap kamera sedang bermesraan dengan artis Jack Greer di depan apartemennya Janda satu anak ini nampaknya masih kebingungan memilih pria mana yang dijadikannya tempat melabuhkan hati pasca perceraiannya dengan Sebastian Bear-McClard pada 8 September 2022 lalu. BACA JUGA: Nyelekit, Ridwan Kamil Roasting Kiky Saputri

