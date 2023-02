MUSISI Liam Payne ikut bahagia menyaksikan sang sahabat, Harry Styles menjadi pemenang di ajang penghargaan, Grammy Awards 2023. Personel One Direction itu bahkan memberikan ucapan khusus atas kemanangan pelantun As It Was ini.

Momen itu diunggah Payne di akun Instagram-nya. Penyanyi 29 tahun ini menyampaikan rasa bangga sekaligus bahagia atas prestasi Harry Styles.

“Wow… gambar ini benar-benar sesuatu untuk bangkit,” tulis Payne dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (7/2/2023).

Payne dengan senang hati memajang foto Styles di unggahan Instagramnya ini. Pelantun ‘Strip That Down’ itu memerilihat potret Harry Styles saat melakukan pidato usai meraih piala Grammy Awards-nya tahun ini.

Menurut Payne, Styles pantas menerima prestasi tersebut mengingat karyanya di album Harry’s House begitu memuaskan.

“Ketika kami menulis musik seperti yang dilakukan Harry, kamu berhak mendapatkan setiap milidetik dari momen itu sambil melihat ke bawah dan tersenyum pada trofi yang kamu peroleh. Tuhan memberkati kamu, selamat,” ungkapnya. Rupanya, tak cuma Liam Payne, personel One Direction lainnya seperi Niall Horan juga memberi selamat untuk Harry Styles. Ia mengungah potret saat menyaksikan Styles menerima piala itu dari layar kaca. “Sangat bangga,” katanya. Sebelumnya, Harry Styles berhasil membawa pulang piala Best Pop Vocal Album untuk Harry’s House. Kini karyanya kembali membawa piala Grammy tahun ini untuk Best Album of The Year. Sementara itu, Harry’s House merupakan album ketiga dari Harry Styles. Karya itu dirilis pada tahun 2022 usai album terakhirnya dibuat pada 2019.