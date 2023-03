JAKARTA - Penyanyi asal Inggris, Harry Styles, saat ini tengah menggelar rangkaian tur untuk konsernya yang bertajuk 'Harry Styles Love on Tour 2023'. Pada 20 Maret 2023 kemarin, ia bahkan berkesempatan untuk tampil dan menyapa para penggemarnya di Korea Selatan.

Menariknya, Rose BLACKPINK juga ikut menyaksikan konser dari pelantun Adore You tersebut. Melalui akun Instagramnya, Rose tampak membagikan momen ketika dirinya menonton konser Harry Styles.

Tak sendirian, sahabatnya yakni Jennie BLACKPINK juga ikut serta menyaksikan konser Harry. Mereka berdua bahkan tampak ikut melantunkan salah satu lagu hits milik Harry yakni As It Was.

Salah satu hal yang membuat heboh ialah saat Rose membagikan foto kebersamaannya dengan Harry. Dalam unggahannya ia dan Harry tampak tersenyum menghadap kamera.

Lucunya, Harry juga terlihat merangkul pundak Rose. Bahkan ia juga tampak memberikan jempol ke arah kamera. "Yeayy, terima kasih @harrystyles karena sudah datang ke Korea," tulis Rose pada unggahannya.

