JAKARTA - Musisi Reza Arap dikabarkan memiliki kekasih baru setelah empat bulan bercerai dari Wendy Walters. Kabarnya, Reza Arap kini berpacaran dengan sosok gamers cantik bernama Rachel Florencia.

Diketahui, Rachel Florencia sempat disorot karena hubungan asmaranya dengan Bio One. Selain itu, ia semakin dikenal lantaran tampil dalam film "Virgo and The Sparklings".

Hubungan Reza Arap dan Rachel Florencia pertama kali diketahui dari unggahan Instagram story salah satu temannya, @tierison, pada Rabu (22/3/2023).

Dalam unggahannya itu, Reza Arap yang sedang berkaraoke dengan teman-temannya tampak bernyanyi bersama Rachel Florencia.

Bahkan, sosok teman yang merekam keduanya menyebut bahwa Reza Arap dan Rachel Florence akhirnya berani 'go public'.

"Akhirnya go public ya, congrats guys @ybrap dan @rchelcia," keterangan dalam video. Story tersebut juga direpost oleh Reza Arap.

Selain itu, musisi 35 tahun itu juga mengunggah fotonya dengan Rachel Florencia di Instagram. Keduanya tampak duduk di depan mobil mewah.

"86," tulis Reza Arap dalam caption foto yang diunggah Rabu.

Namun, setelah kabar pacarannya dengan Rachel beredar, Reza Arap malah menanggapi hal itu dengan candaan. Dalam akun Instagramnya, Reza Arap membagikan ulang unggahan Lambe Turah soal kedekatannya dengan Rachel Florencia. "Lari cel wk," tulisnya singkat. BACA JUGA: Potret Anak Arie Kriting dan Indah Permatasari yang Gembul seperti Roti Sobek Pada Jumat (24/3/2023), Reza Arap juga tampak menghabiskan waktu bersama Rachel Florencia dan teman-temannya di sebuah tempat biliard. Ada juga salah satu story seorang teman yang diunggah Reza Arap yang mengatakan bahwa musisi tersebut merupakan pacar semua orang. Hingga kini tak diketahui secara pasti hubungan sesungguhnya Reza Arap dengan Rachel Florencia.

