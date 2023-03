JAKARTA - Deretan artis Korea dibenci karena peran antagonis dalam drama. Kesuksesan para aktor ini memerankan karakter tersebut membuat mereka tak disukai, bahkan kerap menuai kritik pedas warganet.

Berikut enam aktor yang dibenci karena karakter antagonis mereka dalam drama.

1.Han So Hee

Han So Hee berperan sebagai perempuan selingkuhan bernama Yeo Da Kyung dalam drama The World Of The Married. Dia memainkan perannya dengan sangat baik hingga banyak penonton yang sulit membedakannya dengan lakonnya.

Artis Korea dibenci karena peran antagonis dalam drama. (Foto: Han So Hee/JTBC)

Akibat peran tersebut, akun Instagram sang aktris sempat dipenuhi komentar jahat warganet asal Indonesia yang menyebut dirinya sebagai 'pelakor tak tahu malu'. Mereka tampaknya sulit membedakan antara peran dan sosok Han So Hee sebagai aktris.

2.Lee Sang Yoon

Lee Sang Yoon dibenci karena perannya sebagai Park Sung Joon dalam drama VIP. Karakter tersebut diceritakan berselingkuh dengan rekan kantornya setelah sang istri mengalami depresi akibat kematian anak mereka.

Artis Korea dibenci karena peran antagonis dalam drama. (Foto: Lee Sang Yoon/SBS)



Peran itu, diakui sang aktor, membuat dia diserang kaum ibu dan ‘istri sah’ yang melabelinya sebagai tukang selingkuh. Meski dikritik, namun mantan bintang All The Butlers itu berterima kasih atas perhatian yang diberikan penonton padanya.

3.Bona ‘WJSN’

Bona WJSN menghidupkan lakon seorang atlet anggar bernama Ko Yu Rim dalam drama Twenty Five, Twenty One. Peran itu membuat sang aktris menerima banyak komentar jahat dari warganet di Instagram.

Artis Korea dibenci karena peran antagonis dalam drama. (Foto: Bona WJSN/Netflix)

Sang aktris bahkan pernah menanggapi komentar jahat warganet yang menyebut dirinya jahat dan menyebalkan. “(Yang menyebalkan) adalah Yu Rim. Aku ini Bona,” tuturnya menjawab hate comment tersebut.

4.Oh Man Seok Aktor Korea dibenci karena peran antagonis selanjutnya adalah Oh Man Seok. Sang aktor berperan sebagai tentara Korea Utara bernama Jo Cheol Kang dalam drama populer Crash Landing On You. Artis Korea dibenci karena peran antagonis dalam drama. (Foto: Oh Man Seok/tvN) Karakter tersebut digambarkan sebagai tentara yang culas dan menghalalkan segala cara, termasuk membunuh, untuk mendapatkan keinginannya. Akibat peran itu, sang aktor ramai mendapat komentar jahat warganet yang blakblakan mengaku membencinya. BACA JUGA: Marshel Widianto Klaim Menikah Februari 2022, Ungkap Alasan Tak Umbar Pernikahan 5.Shin Ye Eun Drama The Glory begitu populer ketika tayang pada 30 Desember 2022. Tak hanya menjadi proyek comeback paling fenomenal dari Song Hye Kyo, drama tersebut juga memberi ruang bagi aktris Shin Ye Eun dikenal lebih luas. Artis Korea dibenci karena peran antagonis dalam drama. (Foto: Shin Ye Eun/Netflix)

Sang aktris berperan sebagai Park Yeon Jin muda dalam drama tersebut. Setelah adegan dia membakar tubuh temannya dengan alat curly rambut tayang, Shin Ye Eun ramai dihujat dan diunfollow di media sosial. BACA JUGA: Akui Lakukan Bullying, Sutradara The Glory Minta Maaf pada Korban 6.Lee You Mi Aktor Korea yang dibenci karena peran antagonis dalam drama selanjutnya adalah Lee You Mi. Perannya sebagai Na Yeon dalam drama All Of Us Are Dead membuatnya harus dibenci dan dibanjiri hate comment dari warganet. Artis Korea dibenci karena peran antagonis dalam drama. (Foto: Lee You Mi/Netflix)

“Tak seperti peranku dalam Squid Game, kali ini banyak orang yang membenci Na Yeon. Bahkan banyak memes, video, dan unggahan daring tentang karakter tersebut,” ujar sang aktris.*

