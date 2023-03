JAKARTA - Salma tampil memukau dalam Indonesian Idol 2023 semalam, Senin, 20 Maret 2023. Membawakan lagu Love Me Like You Do, kontestan asal Probolinggo, Jawa Timur itu sukses membuat para juri memberikan pujian.

Jika Bunga Citra Lestari memandang Salma begitu swag, Judika justru memujinya lantaran sukses membawa aransemen indah untuk lagu milik Ellie Goulding tersebut. Dengan busana serba hitam, Salma tampil percaya diri melantunkan setiap liriknya.

BACA JUGA: Langkah Anggis Terhenti di 8 Besar Indonesian Idol 2023

Terdengar banyak improvisasi nada di setiap bagian lagi, namun tak berlebihan. Hal itu membuat juri berdiri untuk memberikan standing ovation padanya.

Menariknya, Maia Estianty tampak enggan berkomentar banyak. Ia bahkan memuji penampilan gadis 21 tahun itu dengan tiga kata.

"Salma, 3 kata, asoy top markotop," ujar Maia Estianty.

BACA JUGA: Intip Duet Manis Syarla dan Anggis di Top 8 Indonesian Idol 2023

Sementara itu David Bayu juga ikut kagum dengan penampilan Salma. Ia bahkan menilai bahwa penampilan Salma malam hari ini berbeda total dari sebelum-sebelumnya.

Dikatakan David, Salma juga memasukan nuansa jazzy ke dalam lagu yang ia bawakan.

Follow Berita Okezone di Google News

"Kita taunya Salma yang biasa mellow dengan style yang mendayu-dayu tiba-tiba hadir malam hari ini dengan banyak selipan jazzy jazzy," beber David Bayu. Pujian meriah untuk Salma tak menjamin dirinya bakal lolos ke babak selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa terus dukung jagoanmu melalui RCTI+.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.