LONDON - Penyanyi asal Inggris, Harry Styles turut membawa pulang beberapa piala penghargaan BRIT Awards 2023 yang diselenggarakan pada Minggu (12/2/23).

Tak tanggung-tanggung, Styles menang di empat kategori yang dinominasikannya, yakni 'Album of the Year', 'Artist of the Year', 'Song of the Year' dan 'Best Pop/R&B Act'.

Di momen kemenangannya ini, Styles pun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjalanan kariernya.

Bahkan, saat menerima penghargaan 'Artist of The Year', penyanyi 29 tahun ini menyebutkan nama rekan-rekannya di boyband, One Direction, yang turut membesarkan namanya.

“Aku ingin berterima kasih kepada Niall, Louis, Liam, dan Zayn karena aku juga tidak akan berada di sini tanpa kalian. Terima kasih banyak," ucap Styles, dilansie Just Jared, Minggu (12/2/23).

Momen Harry Styles menyebut para personel One Direction ini di atas panggung sontak membuat riuh penonton. Seolah menandakan mantan kekasih Taylor Swift ini tak melupakan kawan-kawan lamanya.

Sekedar informasi, para personel One Direction tak pernah lagi terlihat bersama setelah memutuskan untuk bubar. Bahkan, disebut-sebut ada kerenggangan terutama dengan Zayn Malik yang lebih dulu memilih keluar dari boyband asal Inggris itu. BACA JUGA:Cerita Titi DJ Sempat Minder saat Pemotretan bareng Sophia Latjuba Sementara itu, dua kawan Harry Styles di One Direction, Niall Horan dan Liam Payne turut memberi ucapan selamat untuknya saat ia meraih piala Grammy Awards 2023. Kedua sahabatnya itu ikut bangga atas pencapaian Styles, khususnya album Harry’s House yang fenomenal di tahun 2022.