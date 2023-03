LOS ANGELES – Tom Cruise senang dan memuji kualitas film The Flash. The Flash merupakan salah satu film DC Universe yang ditunggu oleh para penggemar DC di seluruh dunia.

Film ini direncanakan tayang pada pertengahan tahun 2023, secara keseluruhan film ini menceritakan tentang Barry Allen alias Flash yang melakukan perjalanan waktu untuk kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan orang tuanya yang terbunuh dan mengubah masa depan. Namun rencana yang tidak sesuai harapan terjadi.

Ulah Barry Allen yang melintasi garis waktu membuatnya di semesta alternatif yang jauh berbeda dengan semesta Barry Allen tinggali. Meskipun The Flash belum dirilis secara global, namun Tom Cruise dapat menonton film tersebut lebih dahulu, berkat kenalan Tom Cruise yang banyak di Hollywood. Karena ia juga sangat tidak sabar dengan film DC yang banyak orang nantikan.

Melansir dari The Hollywood Reporter, Tom Cruise meminta langsung kepada David Michael Zaslav selaku CEO dari Warner Bros. Setelah Tom Cruise menonton film The Flash yang sudah dikirimkan ke rumahnya di daerah Beverly Hills, ia langsung menghubungi Andy Muschietti, selaku sutradara The Flash. Dalam percakapannya Tom Cruise mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai film DC yang segera akan tayang tersebut.

Tom Cruise mengatakan bahwa The Flash merupakan semua yang diinginkan dalam sebuah film, dan ini adalah jenis film yang kita butuhkan sekarang.

“Film menyelamatkan Hollywood, dan mungkin telah menyelamatkan distribusi film teater,” ujarnya.

Dilansir dari Variety, sudah ada beberapa potongan filmnya telah diterima dengan sangat baik. Namun untuk saat ini belum ada detail informasi yang menyebutkan seperti apa reaksi atau tanggapan dari para penonton dan kritikus yang telah melihat screening film The Flash.

Namun dengan beberapa kontroversi belakangan ini, dengan aktor utama filmnya, Ezra Miller. Film ini dijanjikan sebagai salah satu film DC Universe yang terbaik dan James Gunn juga sempat mengatakan bahwa film ini akan me-reset DC Universe secara keseluruhan. Berkat tanggapan yang sangat positif dari Tom Cruise yang sudah menonton The Flash terlebih dahulu, pastinya penggemar DC sudah semakin tidak sabar untuk menyaksikan film. Ditambah dengan kemunculan beberapa cameo seperti Batman versi Michael Keaton dan Ben Affleck dan juga Supergirl. Jangan lupa untuk menyaksikan film The Flash di bioskop yang akan dirilis secara global pada tanggal 16 Juni 2023.

