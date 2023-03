JAKARTA - Aura Kasih merupakan salah satu penggemar grup musik asal Inggris, Arctic Monkeys yang baru saja menggelar konsernya di Jakarta, Sabtu (18/3/23). Pelantun Mari Bercinta ini pun turut menonton konser band yang digawangi Alex Turner itu.

“Baby, see you to night,” tulis Aura Kasih, Sabtu (18/3/2023).

Lewat postingan IG Story-nya, ibu satu anak ini pun menceritakan perjuangannya menonton Arctic Monkey di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ia mengaku rela terjebak macet demi melihat penampilan sang idola.

“Demi kamu, aku kena macet di jalan sampai dua jam lebih, awas ya nyanyi gak bagus,”ungkap Aura Kasih, Sabtu (18/3/23).

Meski begitu, janda satu anak tersebut tak masalah meski harus menerjang padatnya lalu lintas.Ia tetap bersemangat menyaksikan penampilan Alex Turner dan kawan-kawan di atas panggung.

Tak sampai di situ, Aura Kasih juga membagikan momen saat Alex Turner tengah bernyanyi di atas panggung. Terlihat Aura Kasih begitu bahagia dan antusias menyaksikan idolanya. Bahkan, saat lagu Arabella dimainkan, Aura begitu bahagia mengingat judul lagu tersebut menjadi inspirasi nama putrinya, Arabella Amaral. “Arabellaaa,” tulisnya. Sementara itu, Arctic Monkeys sukses menggelar konsernya di Stadion Internasional Beach City Ancol pada Sabtu (18/3/2023). Sekitar pukul 16.30 WIB, para pengunjung mulai memadati kawasan Ancol dan bersiap menyaksikan konser tersebut. Konser bertajuk Arctic Monkeys Asia Tour 2023 ini berhasil mencuri antusias ribuan penonton yang begitu mengidolakan mereka. BACA JUGA: Biodata dan agama Cesen eks JKT48 yang Diam-Diam Dinikahi Marshel Widianto

