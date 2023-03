JAKARTA - Grup musik asal Inggris, Arctic Monkeys, siap menghibur para penggemarnya dalam gelaran konser malam ini, Sabtu (18/3/2023) di Stadion Internasional Beach City Ancol, Jakarta. Bertajuk 'Arctic Monkeys Asia Tour 2023' ribuan penonton diketahui sudah memadati lokasi konser sejak pukul 16.30 WIB tadi.

Konser Arctic Monkeys sendiri diketahui baru akan tampil pada pukul 20.30 WIB. Namun dari sekian banyak penonton, ada satu yang cukup menarik, pasalnya Aura Kasih terlihat menampakkan diri untuk melihat penampilan sang idola.

Penyanyi bernama asli Sanny Aura Syahrani tersebut mengaku jika dirinya merupakan salah satu fans berat dari Arctic Monkeys. Ia bahkan mengaku sudah mengidolakan Alex Turner cs sejak belasan tahun lalu.

"Aku ngefans Arctic Monkey sudah lama sejak 2008 pas mereka ngeluarin single pertama," ujar Aura Kasih saat ditemui MNC Portal di Stadion Internasional Beach City Ancol, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Saking ngefansnya dengan grup tersebut, ia pun mengakui jika nama anaknya Arrabella terinspirasi dari salah satu judul lagu milik grup band asal Inggris tersebut.

"Nama anak saya Arabella terinspirasi dari lagunya Arctic Monkey Arrabella, saking gue ngefansnya banget makannya gue namain anak gue Arabella," bebernya.

Arctic Monkeys sendiri diketahui untuk pertama kalinya tampil di Indonesia. Hal itu jelas membuat bintang film Arini itu merasa senang, apalagi bisa menyaksikan langsung penampilan band idolanya.

"Gue udah nunggu ini lama banget, terus sempet beberapa tahun yang lalu berharap, kayak yang 'ya lu siapa sih, ada ke gitu yang bawa Arctic Monkeys' dan ternyata kita hoki banget Arctic Monkey lagi ada asia tour," jelas Aura Kasih.

Sebelum menyaksikan konser Arctic Monkeys di Jakarta, Aura Kasih pun mengaku menjalani beberapa persiapan kecil. Hal itu dilakukan agar bisa sing along pada penampilan band yang dibentuk pada tahun 2002 tersebut.

"Persiapan, paling hafalin lagu-lagu baru, tapi kan ada beberapa lagu-lagu di album terbaru itu kan ada yang kita enggak hafal jadi kaya oh yaudah kita hafalin dulu," paparnya.

Selain persiapan, Aura Kasih juga tidak sabar menantikan sejumlah lagu-lagu hits Arctic Monkeys yang jadi favoritnya. Dia berharap lagu-lagu tersebut bisa dibawakan oleh band rock asal Inggris tersebut.

"Lagu yang paling ditunggu, I Bet you Look Good on the Dancefloor, Arabella, Baby I'm yours, 505 dan R U mine," ucap Aura Kasih.

Bukan hanya menantikan lagu-lagu favoritnya dibawakan. Mantan kekasih mendiang Glenn Fredly ini juga tak sabar melihat penampilan dari para personelnya.

"Harapannya untuk Arctic Monkeys nanti malam, karena ini pertama kali konsernya mereka ya, yang pasti menantikan Alex," tutupnya.