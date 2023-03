JAKARTA - Deretan artis cantik asal Surabaya, Jawa Timur. Surabaya memang dikenal sebagai Kota Pahlawan, namun kota tersebut juga banyak melahirkan banyak tokoh yang kini berkecimpung di dunia hiburan.

Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Gisella Anastasia

Gisella Anastasia merupakan artis cantik yang terkenal di dunia hiburan Tanah Air. Dia lahir di Surabaya, 16 November 1990. Sebelum menjadi terkenal seperti saat ini Gisel juga sempat mengenyam pendidikan di SMA Kr Petra 1 Surabaya. Namun, setelah berkarier di ibukota, Gisel melanjutkan studinya di Universitas Bunda Mulia Jakarta.

Aktris 31 tahun itu merupakan jebolan ajang Indonesian Idol 2008. Sebelum menuju ke Jakarta, mantan istri Gading Marten ini terlebih dahulu mengikuti audisi Indonesian Idol yang diselenggarakan di kotanya.

2. Via Vallen

Artis Cantik Asal Surabaya. (Via Vallen/Instagram)



Artis cantik asal Surabaya berikutnya adalah Via Vallen. Akrtis yang memiliki nama asli Maulidia Octavia ini lahir di Surabaya, pada 1 Oktober 1991.

Via Vallen pertama kali merintis karier bersama grup dangdut asal kotanya bernama SERA. Nama Via kemudian melejit berkat lagunya yang berjudul 'Sayang' yang viral di media sosial. Setelahnya Via Vallen mulai banyak tampil di berbagai acara nasional sehingga dipercaya untuk membawakan lagu official Asian Games 2018.

3. Fay Nabila

Siapa yang tidak mengenal mantan dancer cilik Fay Nabila. Dikeahui, Fay Nabila merupakan aktris sekaligus dancer yang lahir di Surabaya, 11 Januari 2000. Fay mengawali karier dengan mengikuti ajang 'Indonesia Mencari Bakat' tahun 2010. Di usianya yang masih belia, Fay Nabila berhasil melaju hingga delapan besar.

Berkat ajang tersebut, nama Fay Nabila menjadi semakin terkenal. Selain menjadi dancer, Fay juga merambah ke dunia akting dengan memerankan berbagai karakter dari beberapa film yang ia bintangi. Di antaranya ada 'Hasduk Berpola', 'Coboy Junior The Movie', 'Perjuangan Siti', dan lainnya.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Verlita Evelyn Pecinta sinetron awal 2000-an tentu tidak asing dengan Verlita Evelyn. Perempuan kelahiran Surabaya, 1 Desember 1983 ini telah banyak membintangi sinetron, seperti 'Cinta Fitri', 'Bunga Malam', hingga 'Mimpi Manis 2'. Tak hanya di dunia akting, Verlita Evelyn kini juga terjun ke dunia politik. "Aku suka dunia politik, tapi bingung kalau ditanya kenapa. Menurutku sesuatu yang menantang, bukan sesuatu yang mudah (dimengerti)," ujarnya pada 7 April 2010 lalu. 5. Maia Estianty Artis Cantik Asal Surabaya. (Maia Estianty/Instagram)

Seluruh masyarakat Indonesia tentu mengenal sosok penyanyi kondang, Maia Estianty. Penyanyi yang mengawali karier dengan grup Ratu ini merupakan perempuan ali Surabaya. Diketahui, Maia lahir di Surabaya pada 27 Januari 1976. Mantan istri Ahmad Dhani ini juga pernah membagikan keseruannya saat mudik lebaran idul Adha ke rumah orangtuanya di Surabaya bersama putra-putranya. "Hari ini aku dan anak-anak akan mudik lebaran Idul Adha bersama Al El Dul. Ikuti keseruannya seperti apa. Aku ke Surabaya" ucap Maia melansir dari channel youtubenya MAIA ALELDUL TV, Selasa (14/03/2023). BACA JUGA: Rumah Dito Mahendra Digeledah KPK, Nikita Mirzani Sindir Polres Jaksel dan Polresta Serang 6. Garneta Haruni Artis cantik asal Surabaya berikutnya adalah Garneta Haruni. Aktris 37 tahun itu mengawali kariernya di dunia hiburan dengan membintangi film horor berjudul 'Pulau Hantu 2'. Sejak saat itu, Garneta Haruni banyak mendapat tawaran untuk bermain di berbagai film dan juga sinetron. 7. Tessa Kaunang Artis cantik asli Surabaya yang terakhir adalah Tessa Kaunang. Ia adalah putri musisi senior Arthur Kaunang yang lahir di Surabaya 46 tahun silam. Diketahui, ia mengawali kariernya dari ajang Gadis Sampul tahun 1993. Sejak itu, dia menjadi model iklan yang membuat namanya semakin populer hingga mendulang banyak tawaran bermain sinetron.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.