JAKARTA - 5 lagu populer Dewa 19 yang mengandung makna religi. Sejak debut pada 26 Agustus 1986 lalu, Dewa 19 memang telah menciptakan ratusan lagu hits Tanah Air.

Bahkan, saat ini masih banyak anak muda menyanyikan lagu Dewa 19. Grup musik yang digawangi Ahmad Dhani ini juga kerap menggung mengisi acara musik. Eksistensi Dewa 19 hingga kini tidak lepas dari lagu ciptaan mereka yang penuh makna.

Di antara banyak lagu Dewa 19, lagu bertema religi juga sangat dinikmati penggemar. Lagu-lagu ini sangat populer dan memotivasi pendengar untuk lebih mencintai Tuhan.

Berikut 5 lagu populer Dewa 19 yang mengandung makna religi, seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Persembahan dari Surga

Dewa 19 merilis lagu berjudul 'Persembahan Dari Surga' pada tahun 1999. Lagu tersebut masuk dalam daftar album 'The Best of Dewa 19'.

Makna lagu 'Persembahan dari Surga' milik Dewa 19 ini menyampaikan kritik sosial dengan nilai religiusitas. “Kaulah persembahan dari surga. Berilah aku setitik kuasanya. Tuk meraih kemenangan. Bagi yang berhak yang selalu dilindas lindas. Tirani yang membawa nama-Nya”.

2. Hidup Ini Indah

Lagu 'Hidup Ini Indah' dari Dewa 19 juga mengandung makna religi. Sekilas lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih.

Namun, lebih dalam lagu ini berkisah tentang hubungan hamba dan Tuhannya. "Maafkanlah selalu salahku. Karena Kau memang pemaaf. Dan aku hanya manusia. Hadapi Dengan Senyuman."

3. Senyuman Lagu populer Dewa 19 yang mengandung makna religius berikutnya berjudul 'Hadapi dengan Senyuman'. Makna lagu tersebut menjelaskan bahwa setiap masalah dalam hidup dapat diatasi dengan senyuman keikhlasan. "Hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa. Semua kan baik-baik saja". 

4. Satu Berikutnya adalah lagu berjudul 'Satu' yang bercerita tentang pemujaan kepada Tuhan. Namun, pada awal rilisnya lagu 'Satu' sempat menuai kontroversi dari Front Pembela Islam (FPI). "Ku sebut namamu. Di setiap hembusan napasku. Kusebut namamu. Kusebut namamu". 

5. Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada Ahmad Dhani menuturkan bawa lagu 'Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada' terinspirasi dari ketaatan Rabi'ah Al-Adawiyyah kepada Tuhannya. Lagu ini sendiri dinyanyikan bersama dengan mendiang Chrisye. "'Jika Surga dan Neraka Tidak Pernah Ada' saya mengutip dari Rabi'ah Al-Adawiyyah (sufi wanita)," ujar Ahmad Dhani dalam konferensi pers, pada Rabu (30/03/22).

