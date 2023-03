JAKARTA - Grup band Dewa 19 sempat mengalami bongkar pasang personel sejak debut mereka di 1992 silam. Bahkan, Dewa 19 sempat menggunakan beberapa additional player untuk posisi drummer usai ditinggal oleh drummer utama mereka.

Sedikitnya, ada empat orang musisi yang sempat menduduki posisi sebagai drummer utama di Dewa 19. Menariknya, keempat drummer ini masih kerap tampil bersama Dewa 19. Salah satunya dalam konser yang berlangsung di Jakarta International Stadium pada 5 Maret 2023 kemarin.

Berikut, drummer Dewa 19 dari dulu hingga sekarang:

1. Wawan Juniarso

Memiliki nama lengkap Setyawan Juniarso Abipraja, Wawan juniarso merupakan drummer pertama dari grup band Dewa 19. Huruf W pada kata Dewa, bahkan berasal dari namanya.

Wawan sendiri merupakan sosok yang cukup berjasa bagi Dewa 19. Selain menemukan sosok vokali pertama mereka, yakni Ari Lasso, Wawan lah yang mengumpulkan Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, dan Andra Ramadhan di 1992 usai temannya memberi tawaran untuk membiayai produksi rekaman bandnya.

Sayangnya, Wawan terpaksa meninggalkan Dewa 19 di 1994 lantaran mengutamakan pendidikan Kedokteran Gigi di UNAIR Surabaya. Posisinya bahkan sempat digantikan oleh Ronald Fristianto dan juga Rere Reza sebagai additional player, sebelum akhirnya Dewa 19 menemukan Wong Aksan.

2. Wong Aksan

Sri Aksana Sjuman alias Wong Aksan resmi menjadi drummer dari Dewa 19 pada 1995. Ia resmi bergabung dengan Dhani, Erwin, Andra dan Ari Lasso usai mereka merilis album ke-3 bertajuk Terbaik Terbaik.

Sayangnya, mantan suami Titi Rajo Padmaja ini hanya bertahan di Dewa selama tiga tahun saja. Meski sempat ikut andil dalam album Pandawa Lima di 1997.

Pada 1998 Wong Aksan resmi dikeluarkan dari Dewa 19 lantaran permainan drumnya mengarah ke genre jazz. Tak lama, posisinya digantikan dengan Bimo Sulaksono, namun tak bertahan lama lantaran ia lebih memilih bergabung dengan Bebi Romeo di grup Romeo.

3. Tyo Nugros

Setyo Nugroho alias Tyo Nugros merupakan drummer Dewa 19 yang paling dikenal oleh masyarakat. Ia menggantikan posisi Wong Aksan sejak 1999.

Bergabungnya Tyo dengan Dewa diketahui terjadi atas ajakan Once Mekel. Kala itu, Once menggantikan posisi Ari Lasso yang dikeluarkan lantaran kasus narkoba.

Kehadiran Tyo Nugros rupanya mampu membangkitkan Dewa 19 usai lama vakum dari industri musik Indonesia. Tepatnya pada 30 April 2000, Dewa diketahui tampil dengan formasi baru, yakni Once Mekel (vokal), Ahmad Dhani (keyboard), Andra Ramadhan (gitar), dan Tyo Nugros (drummer) tanpa ada embel-embel angka 19.

Bersamaan dengan comebacknya Dewa, mereka pun merilis album Bintang Lima yang meledak di pasaran dan menjadi album tersukses sepanjang karier hingga mendapatkan banyak penghargaan.

Sayangnya, Tyo memilih hengkang dari Dewa pada 2007 silam. Keluarnya Tyo dari Dewa 19, diketahui lantaran sakit pada kakinya dan membuatnya tak bisa bermain drum untuk jangka waktu lama.

4. Agung Gimbal

Agung Gimbal resmi menjadi drummer Dewa 19 sejak 2007 silam. Pemilik nama asli Agung Yudha Asmara ini bahkan diperkenalkan oleh Dewa 19 sebagai drummer baru menggantikan posisi Tyo Nugros lewat video klip Dewi dan Mati Aku Mati yang ada di album Kerajaan Cinta.

Sampai saat ini, Agung Gimbal masih menjadi drummer utama dari Dewa 19. Ia bahkan ikut bergabung dalam album The Best Of Republik Cinta Artist Vol.1 dan 2 hingga The 2000's Greatest, hingga tampil di beberapa konser besar Dewa 19.