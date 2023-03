JAKARTA - Selebgram Greta Irene kembali mengumumkan kabar duka. Setelah ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh sang adik, Laura Anna pada 15 Desember 2021 lalu, kini ia kembali mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia.

Papa Gabor diketahui telah tutup usia pada Kamis, 16 Maret 2023 kemarin di Hungaria. Sebelum meninggal Papa Gabor diketahui mengidap kanker laring yang membuatnya harus menggunakan selang pada tenggorokannya sebagai alat bantu pernapasan.

Kepergian Papa Gabor tampaknya membuat Irene mengingat kembali mendiang adik tercinta, Laura Anna. Selepas sang ayah pergi untuk selamanya, Irene memposting kembali potret kebersamaan Laura Anna dan Papa Gabor.

Saat keduanya masih hidup, diketahui hubungan ayah dan anak itu sangat lengket. Kini, ketika mereka sama-sama telah menemui ajal, Greta Irene pun merasa Laura dan Papa Gabor telah kembali bersama seperti dulu.

"Sekarang udah berdua lagi yaa di sana, udah gak sakit lagi dua duanya. Udah bersama-sama lagi dengan tenang yaa," kata Greta Irene, dikutip pada Jumat (17/3/2023).

"Semoga nanti semuanya bisa ketemu lagi ya huhu," lanjutnya.

Sebagai kakak, Greta Irene memastikan bakal menjaga keluarga yang tersisa. Termasuk pula dua adiknya yakni Janos dan Petra.

Follow Berita Okezone di Google News

"Tenang aja semuanya bakalan dijagain terus sama Iren seperti biasa. Now i got to do hardest part again to Janos and Petra but it's okay. Aku yakin mereka pasti kuat amin amin," bebernya.

Melalui unggahannya, Irene pun memohon doa terbaik atas kepergian Papa Gabor. Sementara, saat ini Irene mengaku belum mendapat info tambahan dari Hungaria.