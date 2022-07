JAKARTA - Kisah perjuangan hidup mendiang Laura Anna akan diadaptasi menjadi sebuah film. Sang selebgram sebelumnya meninggal dunia usai mengalami kecelakaan pada Desember 2019 dengan mantan kekasihnya, Gaga Muhammad.

Kabar tersebut dibagikan oleh produser film Manoj Punjabi melalui akun Instagramnya. Dia juga terlihat bertemu dengan keluarga dan teman-teman Laura Anna.

Dalam potret yang diunggah oleh Manoj, dirinya bertemu dengan kakak, ibunda, adik, dan terlihat pula Lula Lahfah yang merupakan salah satu sahabat mendiang Laura Anna. Satu hal yang memperkuat dugaan netizen bahwa kisah hidup sang selebgram akan dijadikan film adalah caption yang ditulis oleh produser tersebut.

“Thank you for sharing your inspiring story,” tulis Manoj.

“Mari kita sama- sama melanjutkan semangat Laura!” sambungnya.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Mereka tampak antusias dalam menyambut film tentang Laura Anna. “Sampai kisah Laura dijadikan film aku bakalan jadi penonton nomor 1 sih,” tulis netizen. “Omg mau dibuat film, nggak sabar, sedih banget pasti filmnya ditunggu filmnya pak Manoj, sayang Laura,” tambah netizen.