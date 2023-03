JAKARTA - Lyodra Margaretha Ginting atau yang biasa dikenal dengan Lyodra Ginting baru saja merilis single terbarunya bertajuk ‘Ego’ pada 10 Februari 2023 lalu. Music Video ‘Ego’ yang diunggah melalui YouTube Channel pribadi Lyodra pun sempat bertengger di posisi trending #1 YouTube Music Indonesia.

Diciptakan oleh musisi Mario G. Klau serta diproduksi oleh Tohpati, lagu dengan genre pop ballad ini menceritakan tentang rasa cinta dua insan yang semakin menghilang karena rasa ego yang tinggi dari kedua belah pihak. Tak ada yang mau mengalah, tak saling bicara, komunikasi menjadi buru, hingga berujung pada perpisahan meskipun sebenarnya enggan berpisah.

Melalui YouTube video yang diunggah kali ini, Lyodra membagikan momen behind the scene pembuatan MV ‘Ego’ bersama Kinaryosih dan Lukman Sardi yang berperan sebagai orang tua Lyodra.

“Ini kan sebenarnya lagunya perpisahan. Perpisahan ini bisa relate sama siapa aja, sih. Tapi karena jatuh cinta itu mungkin udah terlalu klise gitu ya, udah terlalu sering juga, aku pengen mengangkat sisi yang berbeda, di mana lagu ini emang perpisahan yang menyakitkan, gitu,” jelas Lyodra.

Lyodra kemudian menambahkan bahwa konsep MV yang mengusung konsep orang tua ini belum pernah ia terapkan di MV Lyodra sebelumnya.

“Terus habis itu menurut aku juga ini pas sekali ceritanya, keadaan di mana keluarga yang tidak harmonis itu akan berpengaruh sekali kepada mental anak, mental orang tua juga pastinya,” tambahnya.

Diperankan oleh Kinaryosih, peran sang ibu yang mengalami kesedihan dan depresi mendalam dimainkan dengan sangat baik. Begitu juga saat adegan bertengkar dengan sang suami yang diperankan oleh Lukman Sardi. Keduanya mengeluarkan emosi masing-masing hingga menghasilkan adegan yang begitu intens dan penuh emosi.

Follow Berita Okezone di Google News

Tak hanya itu, Lyodra juga melakukan adegan berdua bersama Lukman Sardi di dalam mobil. Dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan lagi, Lyodra dapat dengan baik beradu adegan dengan Lukman Sardi yang sudah memainkan puluhan karakter.

Buat yang penasaran dengan keseruan behind the scene MV ‘Ego’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Lyodra Official, ya!