JAKARTA - Aktris Syifa Hadju turut menjadi salah satu penonton konser BLACKPINK hari kedua yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (12/3/23). Sayangnya, insiden tak menyenangkan menimpa kekasih Rizky Nazar ini.

Syifa mengaku sempat terkena tipu oleh penjual tiket konser yang ia beli. Sebelumnya, Syifa menjual tiket kategori platinum miliknya lantaran sudah mendapat tiket VIP di hari kedua.

“WTS (Want To Sell) BLACKPINK BORN PINK Jakarta Day 2 Platinum, dua tiket harga normal. Alasan jual aku dapat VIP,” tulis Syifa di IG Story-nya, dikutip akun Twitter, @askrlfess.

Rupanya, Syifa terkena tipu dari penjual yang menawarkan tiket kategori VIP untuknya. Tiket tersebut ternyata palsu sehingga Syifa harus mencari tiket lain.

Follow Berita Okezone di Google News

“Guys komedi banget, ternyata yang aku dapet tiket VIP itu ketipu. WTB (want to buy) tiket VIO Soundcheck please udah di venue,” katanya.

Alhasil, menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Syifa berhasil mendapatkan tiket konser BLACKPINK yang ia mau, meski sempat terjadi drama dan menjadi korban penipuan.

“Akhirnya, udah lepek lari-larian cari tiket demi BLACKPINK,” tulis Syifa.

Penipuan tiket konser sendiri bukan hal yang baru di Tanah Air. Banyak korban yang membeli tiket dari pihak tidak resmi dan berujung penipuan.

Sebagai informasi, girlband BLACKPINK konser di Jakarta bertajuk BORN PINK WORLD TOUR pada Sabtu dan Minggu, 11-12 Maret 2023. Konser tersebut berlangsung lancar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.