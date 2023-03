SEOUL - Film ‘Extreme Job’ merupakan sebuah film komedi laga asal Korea Selatan yang dirilis pada Januari 2019 lalu. Disutradarai oleh Lee Byeong-heon, ‘Extreme Job’ diperankan oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan, antara lain Ryu Seung-ryong, Lee Hanee, Jin Seon-kyu, Lee Dong-hwi, dan Gong Myung.

Cerita dimulai saat sebuah tim polisi dari divisi kriminal narkoba yang beranggotakan 5 orang gagal melakukan penangkapan seorang kriminal karena kesalahan mereka sendiri. Mereka adalah Chief Go, Detektif Jang, Detektif Ma, Detektif Young Ho, dan Detektif Jae Hoon.

Ketua polisi pun kecewa dengan kinerja tim yang dikepalai oleh Chief Go ini. Ia juga mengatakan jika Chief Go tidak akan mendapatkan promosi, meskipun banyak junior dari Chief Go yang telah mendapatkan pencapaian tinggi.

Tak lama, mereka bertemu dengan tim yang dikepalai oleh Chief Choi, salah satu junior dari Chief Go. Chief Choi kemudian mengundang mereka untuk merayakan promosi dirinya di sebuah restoran. Mereka pun menyetujuinya. Tak disangka, dalam perayaan tersebut, Chief Choi yang masih menghormati Chief Go sebagai senior memberikannya sebuah informasi mengenai pengedar narkoba dan menawarkan Chief Go untuk menginvestigasi sekaligus menangkap pengedar narkoba kelas kakap bernama Lee Moo Bae. Jika berhasil, kasus ini akan membawa Chief Go untuk segera mendapatkan promosi. Chief Go pun menyetujuinya.

Tim Chief Go kemudian mulai melakukan investigasi siang dan malam di area yang dekat dengan lokasi markas Moo Bae. Namun mereka tak mendapatkan hasil apapun hingga akhirnya mereka pindah lokasi pengintaian ke sebuah restoran ayam goreng yang telah sepi pengunjung di seberang markas Moo Bae. Setelah seminggu mereka mengintai dari resrotan ayam goreng, mereka kemudian melihat kedatangan Moo Bae di depan markas. Sayangnya, lagi-lagi mereka kehilangan jejak.

Mereka kemudian mempunyai ide untuk menyamar menjadi seorang pengantar makanan dari restoran ayam tersebut. Sayangnya, restoran tersebut akan segera tutup karena tidak lagi mendapatkan profit.

Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Jung datang ke restoran dan menyamar menjadi pebisnis. Ia menawarkan diri untuk membeli restoran ayam tersebut dan dijadikan sebuah bisnis franchise. Memberi penawaran dengan harga tinggi, Chief Go akhirnya menerima tawaran tersebut hingga tak lama beberapa franchise restoran ayam tersebut buka. Tak disangka, ternyata Jung menggunakan beberapa branch restoran ayam untuk memudahkannya melakukan transaksi narkoba.

Di satu sisi, Lee Moo Bae bertemu dengan Ted Chang, kompetitornya di sebuah restoran dan menawarkan perjanjian kerjasama narkoba. Di waktu yang sama tim Chief Go mulai melakukan investigasi.

Detektif Jang dan Detektif Jae Hoon menyamar menjadi pengantar makanan. Sedangkan Detektif Ma mengunjungi branch restoran ayam dan menyamar menjadi perwakilan dari pusat untuk melakukan pengecekan rutin. Sayangnya, Ma tertangkap basah dan menyerangnya hingga berencana untuk menguburnya hidup-hidup. Beruntung, Detektif Ma dapat melawan, sebab Detektif Ma merupakan mantan atlet judo nasional dengan kemampuan martial arts.

Di sisi lain, Lee Moo Bae dan Ted bertemu untuk melakukan perjanjian. Detektif Ma kemudian menelpon timnya untuk datang ke lokasi tersebut. Namun sebelum mereka tiba, Detektif Ma kemudian berinisiatif untuk menyalakan sirine polisi menggunakan ponselnya. Rombongan Lee Moo Bae dan Ted pun panik hingga menyerang satu sama lain dan terjadi perkelahian.

Tak lama tim Chief Go tiba. Detektif Ma kemudian ikut bergabung. Namun Lee Moo Bae tidak terlihat takut dengan kehadiran tim dari Chief Go karena ia memiliki lebih banyak pesuruh untuk menyerang tim Chief Go. Beruntung, seluruh anggota Chief Go memiliki kemampuan masing-masing. Detektif Ma merupakan mantan atlet judo, Detektif Young Ho merupakan mantan anggota militer, Detektif Jang merupakan pemenang Kompetisi Muay Thai se-Asia, dan Detektif Je Hoon merupakan atlet basketball yang dikenal dengan fisiknya yang baik. Sedangkan Chief Go dijuluki zombie karena dirinya berulang kali mendapatkan luka tusukan dari musuh dan tetap bertahan hidup hingga sekarang.

Selagi anak buahnya menyerang tim Chief Go, Moo Bae diam-diam melarikan diri menggunakan sebuah kapal. Menyangka telah selamat, ternyata Chief Go diam-diam berhasil masuk ke dalam kapal dan berhasil menumbangkan Moo Bae.

Di sisi lain, tim Chief Go juga berhasil menumbangkan seluruh anak buah Moo Bae dengan mengikatnya dengan tali.

Tim Chief Go akhirnya berhasil menyelesaikan misi menangkap pengedar narkoba kelas kakap hingga mendapat promosi dari kepala kepolisian.

Moral yang bisa diambil dari film ini adalah jika kita terus konsisten dan percaya pada apa yang dikerjakan, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik.

Buat yang penasaran dengan rekap lengkap film ‘Extreme Job’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Recap King!

