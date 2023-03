JAKARTA - Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menjadi salah satu pembicara pada Konferensi Perfilman Nasional dalam rangkaian Hari Film Nasional 2023, Rabu (08/03/2023).

“Congrats Clarissa, being one of the speakers in a panel with the Anti Trust Commission, Film Association etc. Keep up the good work!,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo sembari membagikan foto-foto kegiatan acara laman Instagram miliknya, Kamis (09/03/2023).

