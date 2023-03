JAKARTA - Ini vokalis Dewa 19 pilihan Andra Ramadhan yang dirasa memiliki suaranya unik dan punya ciri khas. Andra Ramadhan merupakan musisi asal Surabaya yang berperan dalam terbentuknya Dewa 19.

Pemilik nama lengkap Andra Junaidi Ramadhan ini menempati posisi sebagai gitaris dan pencipta lagu Dewa 19. Banyak lagu Dewa 19 yang merupakan ciptaan Andra Ramadhan.

Selain itu, bapak dua anak ini juga memiliki proyek solo bersama grup musik Andra and The BackBone. Kesuksesan Dewa 19 dan Andra and The BackBone membawa Andra kepuncak kariernya.

Sebagai musisi kenamaan, Andra Ramadhan diminta untuk memilih vokalis Dewa 19 favoritnya. Melansir Youtube VINDES yang diunggah, Jumat (13/12/23) vokalis Dewa 19 pilihan Andra Ramadhan adalah Once Mekel.

BACA JUGA: Alasan Dewa 19 Banyak Kolaborasi dengan Musisi Indonesia

“Kalau mau jujur aku paling ngefans aku paling nge fans sama Once. Secara warna vokal itu aku suka sama dia itu,” ujar Andra Ramadhan.

Lebih lanjut, Andra Ramadhan mengungkapkan awal pertemuan Dewa 19 dengan Once Mekel. Menurutnya, pertemuan itu terjadi karena rumah Once dekat dengan rumah Ahmad Dhani. Once juga sering datang ke studio musik Dewa 19 kala itu.

“Once kan baru kenal waktu Dhani rumahnya deket Once. Once sering main aja gitu ke kantor ke studio,” jelas Andra.

BACA JUGA: 5 Artis Indonesia yang Ternyata Lulusan UNJ

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu, menurut Andra Ramadhan, Once bukanlah vokalis sembarangan. Once dapat memberikan warna baru dalam grup musik Dewa 19 setelah kepergian Ari Lasso. Terlebih saat Once menyanyikan album Roman Picisan. “Once bukan vokalis yang sembarangan,” tambahnya. “Itu pertama Once nyanyi itu kan?,” tanya Desta. “Ya, Roman Picisan album itu,” jawab Andra. BACA JUGA: Pertemuan Keluarga, Mahalini dan Rizky Febian Siap Nikah Beda Agama? Diketahui, Once Mekel bergabung dengan band Dewa 19 pada tahun 1999. Ia ditunjuk menjadi vokalis menggantikan Ari Lasso. Sebelum bergabung dengan Dewa 19, Once Mekel sudah mengeluarkan single solo berjudul "Juwita Pandang" (1991) dan "Anggun" (1999). Namun, pada tahun 2011 Once memilih hengkang dari Dewa 19. Once Mekel memilih meneruskan kariernya sebagai penyanyi solo. Ia juga mengatakan tidak bisa membagi waktu dengan Dewa 19 dan karier solonya. “Alasan utama karena pembagian waktu dan gue juga pengen kejar ekspresi sendiri dengan bikin album sendiri. Itulah yang bikin keluar dari Dewa,” ungkap Once dalam wawancaranya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.