JAKARTA - Jesenn atau pemilik nama asli Jason gunawan merupakan mantan grup band Pasto-1 yang kini menekuni kariernya sebagai penyanyi solo. Jesenn memulai karier pertamanya dan dikenal oleh publik sebagai penyanyi grup band Pasto-1 pada tahun 2017 dengan lagu hitsnya ‘Ku Tak Sempurna’ dan ‘Terbaik Untukku’. Hingga kini Jesenn terjun menjadi penyanyi dan penulis lagu.

Ia mencuri perhatian publik karena menantang dirinya untuk cover 6 lagu dengan aransemen musik yang berbeda dari Indonesia yang menjadi sumber inspirasi bagi musiknya dalam seminggu. Penyanyi usia 25 tahun ini ditengah kesibukannya kerap membagikan kegiatan bernyanyi melalui akun Tiktok pribadinya @jesennhere.

Menurutnya, hal tersebut tidaklah mudah karena ia memiliki keterbatasan waktu dan memiliki pekerjaan lain.

“Selama seminggu terakhir gw mencoba men-challenge diri gw untuk buat konten cover secara rutin setiap hari, dan menurut gw this wasn’t easy for me karena gw juga punya keterbatasan waktu dan ada kerjaan lain juga yang harus gw kerjakan.” tulisnya dalam akun Instagram pribadi @jesennn.

Dari unggahan tersebut menuai banyak komentar positif banyak yang memberikan semangat sekaligus memuji Jesenn.

“Rajin sekali boiii,” ucap warganet. “Keren bro,” ucap warganet. “Andalan aing,” ujar warganet.

Ia memiliki beberapa list lagu yang ia cover dan menjadi influence dirinya dalam bermusik. Kurang lebih ada 6 lagu berisi, ‘Sialan’ milik Adrian Khalif ft Juicy Lucy, ‘Kita Usahakan Rumah Itu’ milik Sal Priadi, ‘Thank you 4 Lovin Me’ milik Paul Partohap, ‘Mendendam’ milik Marcell Siahaan, ‘Kebutuhan Hati’ milik Kaleb J, ‘Jireh’ milik Elevation Worship.

Jesenn merasa kesulitan hingga ia memilih untuk mengistirahatkan dirinya dari media sosial selama 4 hari dan merasa lebih baik. Ia juga menyarankan kepada warganet yang merasakan hal yang sama untuk istirahat sejenak dari media sosial.

“Istirahat dulu aja seminggu, sebulan, setahun, yaaa keterusan.” tulis Jesenn dalam caption terakhir postingan Instagramnya.

Fokus di bidang musik, kini Jesenn dikabarkan sedang mempersiapkan rilis single terbarunya bersama Sony Music Entertainment Indonesia.

