JAKARTA - V Radio 106.6 FM kembali menggelar panggung musik VKustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 28 Oktober 2022. Kali ini, Bernadya dan Jesenn tampil sebagai bintang tamu.

Dipandu Zara Meidina dan Chris Putra, Bernadya membuka acara tersebut dengan menyanyikan lagu Close To You milik band The Carpenters. Penyanyi jebolan The Voice Kids Indonesia itu mengaku, menyukai lagu tersebut karena sang ibu.

Bernadya menjelaskan mendapat pengaruh dari sang ibu yang memang penikmat tembang lawas. Selanjutnya, dia menyanyikan lagu La La Lost You milik penyanyi muda Indonesia, Niki.

Dia menutup penampilannya dengan menyanyikan single debut miliknya, Apa Mungkin. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang ditinggalkan pasangannya tanpa penjelasan. Itu membuat dia bertanya-tanya apa kesalahan yang telah dibuatnya.

Setelah menyanyikan tiga lagu, Jesenn mengambil alih panggung VKustik. Penyanyi asal Cirebon itu membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu Sesaat Kau Hadir, sebuah tembang hits milik Utha Likumahuwa.

Dia melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan single baru miliknya, Bukan Pilihan. Lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadinya yang terjebak dalam toxic relationship.

Menariknya, penampilan Jesenn hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-24. Momen itu dirayakannya bersama penonton, Audy sang kekasih, Meiska Adinda rekan satu labelnya, dan sang adik. Dalam kesempatan itu, Meiska juga memberikan penampilan khusus di panggung VKustik lewat lagu Hilang Tanpa Bilang. Panggung musik itu ditutup dengan penampilan Jesenn membawakan Salahkah, lagu yang dirilisnya 2 tahun silam. Nah, pekan depan Anda dapat menikmati panggung musik VKustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, setiap hari Jumat, pukul 17.00 WIB. Acara ini juga dapat didengarkan lewat V-Radio Jakarta 106.6 FM dan streaming di www.vradiofm.com, ROOV, dan RCTI+ melalui Mobile Apps.*