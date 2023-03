JAKARTA - Prilly Latuconsina merupakan seorang artis multitalenta. Tak hanya cantik dan pandai berakting, ia juga mampu menjalankan bisnisnya dengan baik, termasuk berprestasi di bidang akademik.

Banyaknya sisi positif dari seorang Prilly, jelas membuat para pria jatuh hati padanya. Bahkan saat ini, Prilly dikabarkan tengah dekat bahkan menjalin hubungan dengan Reza Rahadian.

Kedekatannya dengan Reza Rahadian dipicu lantaran keduanya sempat tampil di serial My Lecturer My Husband. Bahkan, adanya hubungan spesial diantara mereka semakin diperkuat dengan munculnya foto Reza mencium serta memeluk gadis keturunan Ambon-Sunda ini.

Selain Reza Rahadian, rupanya ada beberapa pria lain yang sempat dikabarkan dekat dengan Prilly. Ada yang benar-benar berpacaran dan hanya sekedar dijodoh-jodohkan lantaran dianggap serasi.

Berikut, deretan pria yang sempat dikabarkan dekat dengan Prilly Latuconsina:

1. Halik Putra

Saat masih duduk di bangku sekolah, Prilly Latuconsina pernah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Halik Putra. Hubungan keduanya bahkan berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun.

Halik sendiri diketahui merupakan pacar pertama Prilly. Hubungan mereka berlangsung saat Prilly duduk di kelas 2 SMA hingga lulus.

2. Aliando

Terlibat dalam proyek sinetron bersama, membuat Prilly dan Aliando Syarief dikabarkan mengalami cinta lokasi. Para fans yang baper dengan kedekatan keduanya, bahkan masih heboh menjodoh-jodohkan Prilly dan Ali hingga saat ini.

Meski begitu, Prilly mengatakan bahwa hubungannya dengan Aliando hanyalah sebatas pertemanan saja. Ia pun membantah jika dirinya memiliki hubungan istimewa seperti pacaran dengan pria 26 tahun itu.

3. Teuku Rasya

Aktor Teuku Rassya sempat dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Prilly Latuconsina. Kedekatan keduanya tercium saat ulang tahun Prilly yang ke-20.

Rassya yang kala itu tengah berada di Inggris untuk bersekolah, menyempatkan waktu untuk mengirimkan sebuah kado. Sayang, keduanya tak mau mengakui bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar teman.

4. Raditya Dika

Penulis sekaligus sutradara Raditya Dika dikabarkan sempat memiliki hubungan dekat dengan Prilly. Akan tetapi, Prilly kala itu menegaskan bahwa hubungannya dengan Radit terjalin lantaran mereka terlibat dalam sebuah film yang sama yakni Hangout.

Hal tersebut bahkan dibuktikan dengan pernikahan Raditya Dika dan Anissa Aziza pada 2018 lalu.

5. Maxime Bouttier

Setelah membantah hubungannya dengan Raditya Dika, Prilly pun mengumumkan bahwa dirinya telah berpacaran dengan Maxime Bouttier. Hubungan keduanya pun berlangsung lantaran cinta lokasi di sinetron Bawang Merah Bawang Putih.

Sayangnya, hubungan keduanya diketahui harus kandas. Padahal, banyak yang berharap jika Prilly dan Maxime berjodoh.

6. Endy Arfian

Tak lama putus dari Maxime, nama Endy Arfian disebut sebagai orang yang mengisi hati Prilly. Bahkan kala itu, Prilly sempat disebut sebagai orang ketiga dalam hubungan Endy dan Safira Crespin.

Dugaan tersebut muncul saat Endy yang merupakan teman dari adik Prilly, yakni Raja, mengaku pernah mencium bintang film Kukira Kau Rumah tersebut. Akan tetapi, Endy pun membantah hal tersebut dan menyebut jika hubungannya dengan Prilly hanya seperti kakak-adik saja.

7. Irzan Faiq

Setelah hubungan asmaranya dengan Maxime Bouttier kandas, Prilly akhirnya kembali mendapatkan sosok pria idamannya. Ialah Irzan Faiq, pria yang sempat beradu akting dengannya dalam series I Like You! I Love You?

Meski begitu, hubungan asmara keduanya tak berlangsung lama. Bahkan setelah putus dari Irzan, Prilly sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Iman Usman dan juga Reza Rahadian.