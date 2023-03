LOS ANGELES – Jon Bernthal akan kembali memerankan sebagai Frank Castle alias The Punisher di proyek Marvel Cinematic Universe (MCU) yaitu, Daredevil: Born Again, seperti yang dilansir dari The Hollywood Reporter. Serial ini akan tayang di layanan streaming Disney+.

Jon Bernthal akan bergabung dengan Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil) dan Vincent D'Onofrio (Kingpin) dalam serial tersebut, yang mulai syuting di New York bulan ini. Berangkat dari serial Marvel lainnya, yang hadir dengan enam atau sembilan episode per musim.

Daredevil: Born Again direncanakan akan menghadirkan 18 episode yang luar biasa di musim pertamanya. Penulis dan produser eksekutif Matt Corman dan Chris Ord berada di balik acara tersebut, yang diperkirakan akan tayang pada musim semi tahun 2024.

Jon Bernthal memulai debutnya sebagai The Punisher pada serial Daredevil versi Netflix pada tahun 2016. Dan setelah itu, Jon Bernthal memerankan The Punisher dalam serialnya sendiri The Punisher yang juga tayang di Netflix (2017-2019).

Daredevil: Born Again mengikuti serial Daredevil versi Netflix yang dari tahun 2013-2018. Dikenal sebagai era Netflix dari televisi Marvel dan kembali ketika serialnya tidak terintegrasi dengan sisi film Marvel (MCU). Marvel TV, yang saat itu dijalankan oleh Jeph Loeb, memproduksi sejumlah serial untuk Netflix, seperti Jessica Jones, Luke Cage, dan Iron Fist di atas Daredevil dan Punisher. Netflix membatalkan acara Marvel-nya menjelang peluncuran layanan streaming saingannya, Disney+ pada akhir 2019.

Jon Bernthal dan lawan mainnya, tampaknya, sudah selesai dengan Marvel. Namun pada Januari 2021, pemimpin Marvel Studios Kevin Feige memberi tahu THR bahwa dia menganggap karakter Netflix masih bisa dimainkan, dan pada akhir tahun, Cox terungkap memiliki cameo di Spider-Man: No Way Home dan tampil di serial She-Hulk.

Rekan main Daredevil-nya D'Onofrio muncul di serial Hawkeye, dan baik Cox maupun D'Onofrio adalah tokoh kunci dalam serial Echo yang akan datang, sebuah seri yang dikatakan akan menjadi penghubung dengan Daredevil: Born Again.

Namun, aktor lain dari serial Netflix Daredevil sebelumnya diperkirakan tidak akan kembali. Seperti Deborah Ann Woll dan Elden Henson, yang masing-masing memainkan karakter pendukung Karen Page dan Foggy Nelson, tidak hadir untuk serial Marvel. Juga belum ada informasi apakah karakter tersebut akan disusun ulang atau dikeluarkan dari cerita.

Pada akhir tahun 2021, Jon Bernthal berbicara dengan THR tentang kemungkinan Frank Castle alias The Punisher bergabung dengan MCU, dan mengindikasikan dia berharap untuk mempertahankan penggambaran yang gelap pada saat di Netflix. "Saya pikir jika ada yang membiarkan karakter itu, Anda merugikan karakter, untuk setiap literasi karakter, untuk setiap buku komik yang datang sebelumnya, dan untuk semua penggemar karakter yang luar biasa," kata aktor tersebut. "Karakter ini sangat berarti bagi orang-orang di militer. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukan tentang apakah Anda melakukan karakter tersebut; ini tentang apakah Anda dapat melakukannya dengan benar, dan saya hanya tertarik melakukannya dengan benar.

