JAKARTA - Slank menutup Sound of Love The Festival dengan begitu manis, menyuguhkan penampilan penuh totalitas dari setiap personelnya. Terutama Kaka sang vokalis yang seakan menjadi magnet penarik perhatian seisi Tennis Indoor di malam yang penuh cinta itu.

Membuka penampilan langsung dengan salah satu lagu hitsnya, I Miss You But I Hate You, Slank langsung membuat Slankers ikut bergoyang. Beberapa diantaranya bergoyang sambil mengangkat bendera Slankers yang bertuliskan nama berbagai daerah di Indonesia.

Penampilannya begitu kasual dengan jaket kulit tapi tetap terkesan romantis dan penuh cinta dengan kemeja berwarna pink yang dipadukan dengan jaket kulitnya itu. Sejak lagu pertama, karisma Kaka sang vokalis, langsung menyihir para penonton yang memadati area Tennis Indoor Senayan.

Saat lagu Gara - Gara Kamu dibawakan, Kaka sengaja berhenti bernyanyi sejenak serta Bimbim mengambil alih komando melalui stik drumnya untuk membiarkan suara penonton yang bernyanyi tanpa alunan musik itu menggema di segala penjuru.

Membawakan lagu ketiga berjudul Virus, Bimbim menyampaikan pesan agar selalu menyebarkan perdamaian ke seluruh dunia

Follow Berita Okezone di Google News

"Assalamualaikum, Jangan lupa menyebarkan virus perdamaian ke seluruh dunia,"ujar Bimbim. Slank membawakan lagu Terlalu Pahit dan Kuil Cinta. Ditengah-tengah penampilannya, Kaka menanggalkan jaketnya, menyisakan kemeja merah mudanya yang memamerkan bagian dada dengan kancing terbuka, menjadikan penampilannya bak lelaki sejati yang begitu kuat namun memiliki sisi romantis bagi wanitanya. BACA JUGA:Fuji Sukses Punya Rumah Idaman di Usia 20 Tahun: Impian sejak Kecil Terwujud "Selamat datang di Kuil Cinta,"ujar Kaka mengawali lagu Kuil Cinta yang dibawakannya. Kaka selalu berlarian ke setiap sudut panggung untuk memastikan dirinya terlihat oleh penonton di segala penjuru. Suasana semakin syahdu ketika Kaka menyanyikan lagu Cinta Kita duduk di atas sebuah sound system. Beberapa kali Kaka turun dari panggung untuk menyapa Slankers dari dekat. Lagu Cinta Kita menjadi lagu terakhir yang dibawakan dengan suasana bergalau ria sebelum Kaka kembali mengajak Slankers bergoyang lewat lagu-lagu hits lainnya, seperti Terlalu Manis, Pandangan Pertama dan Orkes Sakit Hati. BACA JUGA:Indah Permatasari Bereaksi usai Disindir sang Ibu: Bobok Ah

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.