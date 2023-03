JAKARTA - Pertanyaan apa nama fans Sheila On 7 menarik untuk dibahas pada artikel kali ini. Sheila On 7 merupakan band papan atas Indonesia yang memiliki banyak penggemar.

Terbukti dalam konser Sheila On 7 bertajuk Tunggu Aku di Jakarta pada Januari 2023 ini dibanjiri oleh banyak penonton. Bahkan kabarnya masih banyak fans band asal Yogyakarta ini yang tidak mendapatkan tiket.

Membahas mengenai fans, lantas apa nama fans Sheila On 7? Nama fans atau penggemar Sheila On 7 disebut dengan Sheilagank. Sheila On 7 rupanya tidak asal-asalan dalam memberikan nama tersebut kepada para fansnya.

Nama Fans Sheila On 7

Pasalnya, nama Sheilagank memiliki sejarah tersendiri. Dilansir dari laman sheilaon7.com, Selasa (28/2/2023), Sheilagank sebenarnya adalah nama band Sheila On 7 sebelumnya.

Tadinya Sheila On 7 bernama W.H.Y Gank yang anggota awalnya adalah Adam dan Sakti. Setelah itu, band ini merekrut personel lain yakni Duta, Eross, dan Agung. Mereka pun memutuskan untuk memulai band baru.

Tercetuslah nama Sheilagank dan menjadikan tanggal 6 Mei 1996 sebagai tanggal lahir dari band ini. Duta dan kawan-kawannya di bawah nama Sheilagank sempat menjadi pengisi di berbagai acara pensi dan festival band SMA di Jawa Tengah dan Yogyakarta selama kurang lebih 2 tahun.

Setelah itu, tepatnya pada 1998 Sheilagank mendapatkan kontrak rekaman pertamanya dengan label Sony Music Entertainment Indonesia. Dari sinilah nama Sheilagank akhirnya diubah menjadi Sheila On 7. Sedangkan nama Sheilagank dijadikan sebagai nama fans mereka yang setia mendengarkan karya-karya Sheila On 7.

Sebagai informasi tambahan, nama Sheila sendiri diambil dari nama teman Eross saat di SMA. Rupanya sosok bernama Sheila ini juga merupakan teman SD dari Adam dan Duta.

Menariknya, dahulu saat pertama kali Adam dan Eross berkenalan, Adam bertanya “temannya Sheila ya?” dan Eross menjawab “kamu temannya Sheila juga ya?”. Nama Sheila pun jadi sering masuk dalam perbincangan mereka sehingga band ini dinamai Sheila On 7. Sedangkan nama On 7 bermakna “pada 7 nada”. Itulah pembahasan mengenai Apa Nama Fans Sheila On 7?





