JAKARTA - Ziva Magnolya kejutkan zivellas dengan lagu terbaru yang ia rilis pada 25 November 2022 lalu. Pasalnya, lagu tersebut merupakan lagu kolaborasinya bersama penyanyi asal Kanada bernama Stacey Ryan.

Lagu kolaborasi Ziva dan Stacey Ryan ini merupakan lagu viral yang sudah pernah dirilis oleh Stacey berjudul ‘Fall In Love Alone’. Kolaborasi ini juga bermula saat Ziva mengcover lagu tersebut pada platform video pendek.

Siapa sangka, duetnya tersebut kemudian menjadi kenyataan saat Stacey ternyata melihat video duet milik Ziva dan tertarik untuk melakukan duet bersama juara ketiga ajang pencarian bakat Indonesian Idol X tersebut.

Melalui video YouTube yang diunggah kali ini, Ziva membagikan momen behind the scene pembuatan MV ‘Fall In Love Alone’ terbaru dirinya bersama Stacey.

Di-direct langsung oleh Gilbert March, sesi pembuatan MV ‘Fall In Love Alone’ Ziva bersama Stacey Ryan tersebut dibuat dengan konsep yang fun dengan beberapa set yang colorful.

Dengan kepribadian Ziva yang energik dan powerful, Gilbert membebaskan Ziva untuk mengeksplorasi set tersebut dengan gayanya sendiri.

“Seru banget ya kayak main-main aja. Kayak aku aja gak jelas, deh. Kalau misalnya dikasih satu ruangan kayak gini biasanya aku emang suka eksplor, ternyata emang aku disuruhnya kayak gitu aja. Yaudah, I’m just being myself,” ujar Ziva.

Begitu juga saat Stacey tiba di dalam set, mereka berdua pun bak teman lama yang telah lama tidak bertemu saking akrabnya mereka berdua di depan kamera.

Buat yang penasaran dengan keseruan Ziva dan Stacey syuting MV ‘Fall In Love Alone’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Ziva Magnolya, ya!

