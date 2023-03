JAKARTA - Dhena Devanka akhirnya bisa bernapas lega. Putusan cerai antara dirinya dengan Jonathan Frizzy akhirnya sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut jelas membuat ibu tiga anak ini bahagia. Mengingat, ia harus menunggu lebih dari satu tahun lamanya, tepatnya sejak putusan cerai dibacakan pada 17 Februari 2022 lalu.

Usai mengetahui bahwa perceraiannya dinyatakan inkrah, Dhena pun tampak mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengaku jika keputusan tersebut sangat sesuai dengan harapan dan doanya selama ini.

"Perjalanan memperjuangkannya cukup lama dan alot, bayangkan saja 1,5 tahun sejak saya ajukan gugatan, hasilnya alhamdulilah sesuai harapan dan doaku," tulis Dhena Devanka dalam cuitan di akun instagram pribadinya, Jumat (3/2/2023).

Lega merupakan perasaan yang kini bisa diungkapkan oleh Dhena setelah mengetahui hal tersebut. Bahkan saking leganya, ia sampai merasa bahwa beban berat yang selama ini ia pukul, sedikit mengalami keringanan.

"Perasaan lega dan sudah lepasnya sebagian besar beban di pundakku, Masya Allah Tabarakallah (mungkin teman2 bingung ya kok ada yang segini leganya mengalami perceraian? karena buatku bahagia ku bersama dengan Triple Z, i will do anything for them and also i deserve to be happy too," tulisnya menambahkan.

Lewat unggahannya, Dhena juga menuliskan rasa terima kasihnya untuk semua orang yang telah mendukungnya. Ia pun berjanji untuk membawa kehidupan yang lebih baik, terutama untuk ketiga anak-anaknya. "Terimakasih juga orangtua, keluarga besarku, sepupu-sepupu dan teman-teman yang menjadi pendengar yang baik dan mendampingi selalu. Mohon doanya kehidupan yang akan datang lebih tenang, damai dan memberikan aura yang baik untuk saya dan anak-anak," tutupnya.

