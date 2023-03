JAKARTA - Jeff Stinco, gitaris band Simple Plan, tampil di Global Morning Show, program siaran pagi dari Global Radio Jakarta. Dia bercerita tentang penggarapan album terbaru mereka dan rencana tur Asia.

Kepada Aji Sabha dan Basboi, Stinco mengungkapkan, album ‘The Harder Than It Looks’ mereka rilis pada Mei 2020. Namun, mereka baru menyapa para penggemarnya lewat tur pada tahun ini.

BACA JUGA:Simple Plan Tampil Spesial di Panggung Final Countdown Factor Indonesia

Dalam wawancara itu, Jeff Stinco juga membeberkan sejarah terbentuknya Simple Plan Foundation. Yayasan amal tersebut mereka dirikan untuk membantu anak muda yang membutuhkan, pada Desember 2005.

Sejak itu, band tersebut selalu memotong USD1 untuk setiap penjualan tiket konser mereka selama 18 tahun terakhir. Sejauh ini, ada lebih dari 20 organisasi amal yang mereka sumbang untuk membantu para generasi muda.

BACA JUGA:6 Grup Band dengan Bayaran Termahal di Indonesia

Lewat wawancaranya bersama Global Morning Show, Jeff Stinco berharap, akan lebih banyak orang berkontribusi untuk menolong anak muda di berbagai negara yang sedang membutuhkan.

Musisi 44 tahun tersebut juga membahas penampilan mereka untuk keempat kalinya ke Indonesia. Simple Plan dijadwalkan tampil di Everblast Festival, pada 4 Maret 2023. Sehari kemudian, mereka akan menyapa penggemarnya di W Superclub Surabaya.

Follow Berita Okezone di Google News

Jeff Stinco mengungkapkan, banyaknya penggemar loyal menjadi alasan Simple Plan singgah ke Indonesia dalam lawatan 'The Harder Than It Looks Tour' kali ini. Mereka ingin memberikan penampilan terbaik untuk fans Tanah Air.

Dari Indonesia, Simple Plan akan melanjutkan tur mereka di Malaysia, Singapura, dan Filipina sepanjang Maret 2023.*