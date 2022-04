MALAM ini panggung Final Countdown & Result Show X Factor Indonesia digelar secara spesial. Band rock terkenal, Simple Plan, diketahui tampil sebagai bintang tamu super spesial untuk menyambut kemenangan dari salah satu grand finalis yang akan tampil malam ini, Senin (18/4/2022).

Band yang beranggotakan empat orang personel tersebut terlihat menggebrak panggung X Factor Indonesia dengan lagu hits klasiknya, Welcome to My Life. Para penonton yang berada di studio maupun di rumah tentunya ikut larut dalam suasana dan menyanyikan lirik demi lirik mengikuti Pierre Bouvier, sang vokalis.

Setelah lagu pertama, Simple Plan sempat berbincang singkat dengan MC Robby Purba. Simple Plan menyebut ajang pencarian bakat seperti X Factor Indonesia adalah media yang pas untuk menunjukkan banyak bakat.

โ€œAwesome, platform yang baik untuk bisa showcase banyak bakat-bakat. Beda banget sama era kita dulu,โ€ ujar Simple Plan.

Tidak hanya membawakan lagu hits andalannya. Simple Plan juga akan menyanyikan single terbarunya, The Antidote yang disebut sang vokalis, merupakan lagu khas klasik ala Simple Plan di atas panggung X Factor Indonesia.

Selain Simple Plan, malam Final Countdown & Result Show X Factor Indonesia juga siap dimeriahkan banyak musisi papan atas lainnya. Dewa 19, Ello, Lyodra, Tiara Andini dan Ziva Magnolya.

(van)